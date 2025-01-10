Или Собянина? В Тюмени обсуждают варианты имени для улицы Дзержинского

Мнения относительно этой идеи тут же разделились. Часть интернет-пользователей согласилась, что название звучное. Другие призвали вернут в город не только имя экс-губернатора, но и его самого. Третьи отметили, что подлизываться к Собянину поздно, поскольку он теперь решает столичные вопросы.