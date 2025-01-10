Или Собянина? В Тюмени обсуждают варианты имени для улицы Дзержинского

Posted 10 января, 09:57
Published 10 января, 09:57
Modified 10 января, 09:59
Updated 10 января, 09:59
Напомним, мэр Тюмени Максим Афанасьев объявил, что улицу Дзержинского переименуют в Садовый бульвар. По его словам, сменить название предложили краеведы и экскурсоводы, поскольку эта улица уже была Садовой до 1926 года.
Некоторые сочли неактуальным название «Садовый бульвар», потому что все сады рядом с этим местом вырубили. Во время обсуждения в соцсетях горожане предложили связать топоним с недавним прошлым Тюмени. Одним из вариантов нового имени стал «Собянинский бульвар» в честь Сергея Собянина, который после руководства Тюменской областью возглавил мэрию Москвы.
Мнения относительно этой идеи тут же разделились. Часть интернет-пользователей согласилась, что название звучное. Другие призвали вернут в город не только имя экс-губернатора, но и его самого. Третьи отметили, что подлизываться к Собянину поздно, поскольку он теперь решает столичные вопросы.
«Тюменцев лучше спросите, большинство против», «Уж лучше Садовый бульвар», — высказались тюменцы в городских пабликах.
Как сообщал «Наш Город», тюменские власти начали поиск подрядчика для благоустройства нового сквера «Отряды мэра» по улице Мельничной. Стоимость работ оценили в 84,4 млн рублей.