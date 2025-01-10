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Posted 10 января, 09:57

Published 10 января, 09:57

Modified 10 января, 09:59

Updated 10 января, 09:59

Или Собянина? В Тюмени обсуждают варианты имени для улицы Дзержинского

Или Собянина? В Тюмени обсуждают варианты имени для улицы Дзержинского

10 января 2025, 09:57
Фото: 1MI.
Сюжет
Благоустройство
Обсуждение переименования в бульвар пешеходной улицы Дзержинского вышло на новый виток. Этому участку в центре города предложили дать имя бывшего губернатора Сергея Собянина.

Напомним, мэр Тюмени Максим Афанасьев объявил, что улицу Дзержинского переименуют в Садовый бульвар. По его словам, сменить название предложили краеведы и экскурсоводы, поскольку эта улица уже была Садовой до 1926 года.

Некоторые сочли неактуальным название «Садовый бульвар», потому что все сады рядом с этим местом вырубили. Во время обсуждения в соцсетях горожане предложили связать топоним с недавним прошлым Тюмени. Одним из вариантов нового имени стал «Собянинский бульвар» в честь Сергея Собянина, который после руководства Тюменской областью возглавил мэрию Москвы.

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Мнения относительно этой идеи тут же разделились. Часть интернет-пользователей согласилась, что название звучное. Другие призвали вернут в город не только имя экс-губернатора, но и его самого. Третьи отметили, что подлизываться к Собянину поздно, поскольку он теперь решает столичные вопросы.

«Тюменцев лучше спросите, большинство против», «Уж лучше Садовый бульвар», — высказались тюменцы в городских пабликах.

Как сообщал «Наш Город», тюменские власти начали поиск подрядчика для благоустройства нового сквера «Отряды мэра» по улице Мельничной. Стоимость работ оценили в 84,4 млн рублей.

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#Марина Коржина#Общество#Тюмень#Благоустройство#Сергей Собянин
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