Любимый подрядчик тюменского правительства выиграл крупный госконтракт

Согласно размещенной документации, ТОДЭП в срок до 9 июня 2025 года необходимо подготовить проектную документацию по капремонты и выполнить инженерные изыскания. Капитальный ремонт моста протяженностью 225 метров должен быть завершен до 12 декабря 2025 года.