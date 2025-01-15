Любимый подрядчик тюменского правительства выиграл крупный госконтракт

Posted 15 января, 03:49
Published 15 января, 03:49
Modified 15 января, 03:51
Updated 15 января, 03:51
Контракт стоимостью 289,4 миллиона рублей заключен с Тюменским областным дорожно-эксплуатационным предприятием» (ТОДЭП). Соответствующая информация опубликована на портале Госзакупки.
Согласно размещенной документации, ТОДЭП в срок до 9 июня 2025 года необходимо подготовить проектную документацию по капремонты и выполнить инженерные изыскания. Капитальный ремонт моста протяженностью 225 метров должен быть завершен до 12 декабря 2025 года.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени до конца 2025 года достроят новую должную развязку по улице Червишевский тракт. Ее строительство ведется с 2022 года, работы стоимостью 2 миллиарда рублей выполняет компания ТОДЭП.