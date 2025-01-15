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Posted 15 января, 03:49

Published 15 января, 03:49

Modified 15 января, 03:51

Updated 15 января, 03:51

АО «ТОДЭП» выиграло контракт по реконструкции моста стоимостью 290 млн рублей

Любимый подрядчик тюменского правительства выиграл крупный госконтракт

15 января 2025, 03:49
Фото: 1MI.

АО «ТОДЭП» выиграло контракт по реконструкции моста стоимостью 290 млн рублей

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Госзакупки
Тюменские власти определились с подрядной организацией, которая займется выполнением проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ по капитальному ремонту моста через реку Ишим, км 12+513 а/д «Ишим-Маслянский-Сладково».

Контракт стоимостью 289,4 миллиона рублей заключен с Тюменским областным дорожно-эксплуатационным предприятием» (ТОДЭП). Соответствующая информация опубликована на портале Госзакупки.

Согласно размещенной документации, ТОДЭП в срок до 9 июня 2025 года необходимо подготовить проектную документацию по капремонты и выполнить инженерные изыскания. Капитальный ремонт моста протяженностью 225 метров должен быть завершен до 12 декабря 2025 года.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени до конца 2025 года достроят новую должную развязку по улице Червишевский тракт. Ее строительство ведется с 2022 года, работы стоимостью 2 миллиарда рублей выполняет компания ТОДЭП.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Капитальный ремонт#Новости тюмени#Дороги#Госзакупки#Мост
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