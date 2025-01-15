nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 января, 01:08

Published 15 января, 01:08

Modified 15 января, 01:08

Updated 15 января, 01:08

В Тюмени 15 января будет пасмурно и тепло

В Тюмени 15 января будет пасмурно и тепло

15 января 2025, 01:08
Фото: 1MI.
Облачная с прояснениями погода, небольшой снег в течение дня, ветер 4-9 м/с ожидаются на юге Тюменской области в среду, 15 января. В дневные часы температура воздуха составит -4…-9, ночью столбики термометров покажут -7…-12.

В Тюмени 15 января года ожидается пасмурная погода, небольшой снег в вечерние часы. Утром и днем термометры покажут -5….-6, в темное время ожидается до -7…-8. Ветер будет дуть со скоростью до 3,7 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:05, закат в 16:28, продолжительность дня 7 часов 23 минуты.

Где тюменцы смогут искупаться на Крещение?
Узнать подробнее

В Тобольске 15 января ожидается пасмурная погода. Утром и днем температура воздуха составит -5…-6, в вечерние часы столбики термометров покажут -8…-6. Ветер будет дуть со скоростью до 4,3 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:01, закат в 16:10, продолжительность дня 7 часов 9 минут.

В Ишиме 15 января метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, снег в первой половине дня. Утром и днем столбики термометров покажут -6…-7, ночью температура воздуха опустится до -10…-7. Ветер будет дуть со скоростью до 3,5 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:44 закат в 16:18, продолжительность дня 7 часов 34 минуты.

Читайте также:
Синоптики рассказали, какой будет погода во второй половине январяСтало известно, где в Тюмени откроют новый ресторан «Горыныч»Расстрелявшему сослуживцев тюменцу Шамсутдинову пятый раз отказали в отправке на СВО
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Тобольск#Погода в Тюмени#Погода
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика