В Тюмени 15 января будет пасмурно и тепло

Posted 15 января, 01:08
Published 15 января, 01:08
Modified 15 января, 01:08
Updated 15 января, 01:08
В Тюмени 15 января года ожидается пасмурная погода, небольшой снег в вечерние часы. Утром и днем термометры покажут -5….-6, в темное время ожидается до -7…-8. Ветер будет дуть со скоростью до 3,7 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:05, закат в 16:28, продолжительность дня 7 часов 23 минуты.
В Тобольске 15 января ожидается пасмурная погода. Утром и днем температура воздуха составит -5…-6, в вечерние часы столбики термометров покажут -8…-6. Ветер будет дуть со скоростью до 4,3 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:01, закат в 16:10, продолжительность дня 7 часов 9 минут.
В Ишиме 15 января метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, снег в первой половине дня. Утром и днем столбики термометров покажут -6…-7, ночью температура воздуха опустится до -10…-7. Ветер будет дуть со скоростью до 3,5 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:44 закат в 16:18, продолжительность дня 7 часов 34 минуты.