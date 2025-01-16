Где набрать святой воды на Крещение в Тюменской области?

Среди бытовых поверий у христиан есть и такое: в крещенский сочельник божья благодать спускается на весь мир, и вся открытая вода получает свойства прошедшей чин освящения. В глухих деревнях, куда не всегда доезжал священник, люди в ночь на 19 января набирали воду в колодцах и использовали как святую. Она сохраняла свежесть до следующего Крещения и даже дольше. То есть можно выставить на крыльцо или на балкон емкость с водой сразу после полуночи и получить святую воду.