Где набрать святой воды на Крещение в Тюменской области?

Posted 16 января, 12:11
Published 16 января, 12:11
Modified 16 января, 12:13
Updated 16 января, 12:13
Великое водосвятие бывает всего два раза в году: в канун и в сам праздник Крещения Господня. Православные христиане стараются именно в эти дни набрать святой воды с запасом. Церковь делает все, чтобы прикоснуться к святыне могло как можно больше людей. Поэтому чин освящения воды проводят не только в храмах.
Получить самую «свежую» святую воду можно сразу после богослужения 18 и 19 января. Тогда в храмах ее будут раздавать всем желающим. Традиционно на Крещение проводят освящение воды в местах омовения на водоемах. После этого воду из проруби можно набрать в любую емкость, пить и хранить дома.
В 08:30 часов 18 января литургия пройдет в Свято-Троицком монастыре в Тюмени. В 13:00 часов того же дня планируется освятить воду в озере Чемпионов, а 16:00 часов 19 января воду освятят в пруду Студенческом. Как «Нашему Городу» рассказали в Тобольской Митрополии, в праздник Крещения Господня воду освящают даже в некоторых горячих источниках Тюменской области.
Утром 18 января во всех храмах Тюменской области также пройдут службы с чином освящения воды. После этого прихожанам разрешат набрать святой воды в свои емкости. В Митрополии добавили, что не стоит приносить большие емкости, ведь в храмах очень часто освящают воду и взять необходимое количество можно в любой день.
Тюменцы смогут получить порцию святой воды, даже не выходя из дома. В крещенский сочельник и в день праздника она будет буквально литься из кранов. Утром и днем 18 января священнослужители проведут освящение воды на Велижанском и Метелевском водозаборах, обеспечивающих водой всю областную столицу. Так святая вода попадет в каждый дом в Тюмени.
Священнослужители объяснили, что во время чина освящения вода получает Божью благодать, это позволяет воде долгое время храниться и не терять свежести. Поэтому такую воду можно пить из-под крана без боязни.
«На Велижанских водоочистных сооружениях обряд освящения воды проведёт священник из Нижнетавдинского района Александр (Павлович), на Метелевских водоочистных сооружениях — настоятель храма села Кулаково Григорий (Мансуров). Освящение воды на водозаборе проводится практически ежегодно», — пояснили в администрации Тюмени.
Также автоцистерны с чистой водой будут стоять около Свято-Троицкого монастыря и у купели на Туре в районе монастыря 18 января с 12 до 22 часов и 19 января с 10 до 22 часов.
Церковь не запрещает прихожанам самим делать из простой воды святую. Если дома хранится святая вода, полученная в храме, но ее осталось немного, запас можно пополнить, не выходя из дома. Просто налейте в нужную емкость чистую питьевую воду и добавьте туда немного святой воды. Главное в этом процессе — вера. Нужно все делать с молитвой и благоговением, веря, что соприкасаешься с чудесным Божьим даром, объяснили священнослужители.
Среди бытовых поверий у христиан есть и такое: в крещенский сочельник божья благодать спускается на весь мир, и вся открытая вода получает свойства прошедшей чин освящения. В глухих деревнях, куда не всегда доезжал священник, люди в ночь на 19 января набирали воду в колодцах и использовали как святую. Она сохраняла свежесть до следующего Крещения и даже дольше. То есть можно выставить на крыльцо или на балкон емкость с водой сразу после полуночи и получить святую воду.
Поскольку святая вода — не просто жидкость, а святыня, обращаться с ней нужно по правилам. Использовать ее нужно бережно. Это не значит, пить только по праздникам. Лучше всего принимать святую воду с молитвой каждое утро натощак. Можно добавить немного в напиток в течение дня, но не в кастрюлю с кипящим супом. Можно умываться: набрать немного в горсть и обтереть лицо.
Но нельзя разбрызгивать святую воду, в том числе во время умывания. Не стоит выливать ее в раковину и, тем более, в унитаз. Если после долгого хранения святая вода стала непригодна для питья, лучше полейте ею цветы. Если уж совсем нет вариантов, можно тихонько вылить ее в проточный водоем или в спокойном месте, где никто не ходит.
Святую воду нужно принимать с верой, поэтому поить ею животных нельзя. Даже если вы очень печетесь о здоровье своего котика, не стоит давать ему святую воду, потому что это не оберег, а святыня. Примечательно, что церковь не рекомендует и пьяным людям пить святую воду. Поить ею нетрезвого человека можно, только ради отрезвления и с молитвой.
Как писал «Наш Город», в Крещение городские автобусы будут ходить до полуночи, а на некоторых маршрутах введут дополнительные остановки.