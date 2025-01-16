nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 января, 04:36

Published 16 января, 04:36

Modified 16 января, 04:38

Updated 16 января, 04:38

В Тюмени продлили работу автобусов в крещенскую ночь

В Тюмени продлили работу автобусов в крещенскую ночь

16 января 2025, 04:36
Фото: 1MI.
Сюжет
Общественный транспорт
Тюменские власти позаботились о доставке домой тюменцев, желающих окунуться в купель на Крещение. Городские автобусы будут ходить до полуночи, а на некоторых маршрутах введут дополнительные остановки.
«В связи с проведением праздника Крещения Господня 19 января муниципальные маршруты с номерами 2, 14, 30, 37, 47, 54, 64 будут работать до 24:00 часов», — рассказал представитель МКУ «Тюменьгортранс».

Последние автобусы, идущие по маршрутам 14, 30 и 37, отправятся от остановочного пункта «Строительный институт ТИУ» в направлении микрорайонов в 23:20 часов, а по маршруту № 54 — в 23:32 часов.

Где тюменцы смогут искупаться на Крещение?
Узнать подробнее

Самый поздний рейс автобуса №2 от остановки «Детский сад № 55» отойдет в 23:20 часов. Для маршрутов № 47, 64 последний рейс от остановочного пункта «ул. Высотная» в город отправится в 23:20 часов.

«18 и 19 января в схемы движения маршрутов №129к и №152к дополнительно включат остановочные пункты „с/о Радуга“, „Дачи (с/о Бирюсинка)“ в направлении из города», — добавил представитель МКУ.

Напомним, в этом году купели организуют только в двух локациях в Тюмени: на Туре у Свято-Троицкого монастыря и на озере Липовом на 25-м км объездной дороги.

Читайте также:
В Тюмени отменили крещенские купания в АнтипиноМечтаем, но не дождемся: каких удобств в транспорте в Тюмени не будет еще 10 лет?По Тюмени будут курсировать скоростные автобусы
#Марина Коржина#Общество#Тюмень#Транспорт#Общественный транспорт#Крещение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика