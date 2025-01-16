В Тюмени продлили работу автобусов в крещенскую ночь

Posted 16 января, 04:36
Published 16 января, 04:36
Modified 16 января, 04:38
Updated 16 января, 04:38
«В связи с проведением праздника Крещения Господня 19 января муниципальные маршруты с номерами 2, 14, 30, 37, 47, 54, 64 будут работать до 24:00 часов», — рассказал представитель МКУ «Тюменьгортранс».
Последние автобусы, идущие по маршрутам 14, 30 и 37, отправятся от остановочного пункта «Строительный институт ТИУ» в направлении микрорайонов в 23:20 часов, а по маршруту № 54 — в 23:32 часов.
Самый поздний рейс автобуса №2 от остановки «Детский сад № 55» отойдет в 23:20 часов. Для маршрутов № 47, 64 последний рейс от остановочного пункта «ул. Высотная» в город отправится в 23:20 часов.
«18 и 19 января в схемы движения маршрутов №129к и №152к дополнительно включат остановочные пункты „с/о Радуга“, „Дачи (с/о Бирюсинка)“ в направлении из города», — добавил представитель МКУ.
Напомним, в этом году купели организуют только в двух локациях в Тюмени: на Туре у Свято-Троицкого монастыря и на озере Липовом на 25-м км объездной дороги.