В Тюмени спасатели проверяют лед в преддверии праздника Крещения

Напомним, в минувшем году в Тюмени на Крещение было оборудовано три места в купелями и иорданями: на реке Тура у Свято-Троицкого монастыря, на озере Липовое («Озеро Чемпионов» на 25 км. объездной дороги), на реке Тура в районе Антипино (рядом с детско-юношеской спортивной школой «Старт XXI век»).