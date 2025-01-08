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Posted 8 января, 08:31

Published 8 января, 08:31

Modified 8 января, 08:31

Updated 8 января, 08:31

В Тюмени спасатели проверяют лед в преддверии праздника Крещения

В Тюмени спасатели проверяют лед в преддверии праздника Крещения

8 января 2025, 08:31
Фото: МЧС ТО.
Сотрудники отдела безопасности людей на водных объектах совместно с государственными инспекторами Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Тюменской области проводят замеры толщины льда на реке Тура, где будут оборудованы купели и иордани.

В настоящее время толщина льда варьируется от 32 до 36 сантиметров.

Фото: МЧС ТО

По информации МЧС по Тюменской области, окончательное решение о проведении крещенских купаний и организации купелей будет принято в пятницу, 10 января.

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Напомним, в минувшем году в Тюмени на Крещение было оборудовано три места в купелями и иорданями: на реке Тура у Свято-Троицкого монастыря, на озере Липовое («Озеро Чемпионов» на 25 км. объездной дороги), на реке Тура в районе Антипино (рядом с детско-юношеской спортивной школой «Старт XXI век»).

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