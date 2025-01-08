В Тюмени спасатели проверяют лед в преддверии праздника Крещения

Posted 8 января, 08:31
Published 8 января, 08:31
Modified 8 января, 08:31
Updated 8 января, 08:31
В настоящее время толщина льда варьируется от 32 до 36 сантиметров.
По информации МЧС по Тюменской области, окончательное решение о проведении крещенских купаний и организации купелей будет принято в пятницу, 10 января.
Напомним, в минувшем году в Тюмени на Крещение было оборудовано три места в купелями и иорданями: на реке Тура у Свято-Троицкого монастыря, на озере Липовое («Озеро Чемпионов» на 25 км. объездной дороги), на реке Тура в районе Антипино (рядом с детско-юношеской спортивной школой «Старт XXI век»).