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Posted 16 января, 06:47

Published 16 января, 06:47

Modified 16 января, 08:10

Updated 16 января, 08:10

Купание на Крещение — одна из древнейших христианских традиций.

Не выпивать и брать носки: как правильно окунуться в купель на Крещение?

16 января 2025, 06:47
Фото: 1MI. Купание на Крещение — одна из древнейших христианских традиций.

Тюменцам рассказали, как правильно окунуться в купель на Крещение

Купание в крещенской купели для многих тюменцев стало традицией. Тем, кто решил впервые окунуться в ледяную воду на Крещение, лучше знать несколько правил, чтобы не попасть впросак и не заболеть. Бывалым купальщикам медики напомнили, чем чревата излишняя самоуверенность в проруби.

Без алкоголя и рывков

Медики категорически не советуют выпивать спиртное перед погружением в ледяную воду. Лучше плотно поесть за пару часов до этого, чтобы была энергия для обогрева организма. Прежде чем идти к купели, разотритесь сухим полотенцем, сделайте несколько простых упражнений, например махов руками и ногами, приседаний. Все это поможет разогнать кровь, и сосуды меньше пострадают от смены температур.

Не следует прыгать или резко нырять в прорубь, это чревато спазмом сосудов, что может привести к инсульту. Заходить в воду лучше медленно, давая себе привыкнуть. Тем, для кого посещение купели светский ритуал, а не дань православной вере, медики советую не окунаться с головой. Погрузитесь по шею, этого будет достаточно и для проверки собственных сил, если решили искупаться в проруби в качестве теста на выносливость.

«Для погружения выбирайте специально оборудованную прорубь. Перед погружением измерьте артериальное давление и убедитесь, что оно в норме», — посоветовали специалисты департамента здравоохранения Тюменской области.
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Смыть грехи не получится

Вода в купелях будет освещена церковными служителями, но одна только процедура окунания в ледяную воду не поможет «смыть» грехи, как верят некоторые. Священнослужители напомнили, что очиститься то грехов можно только на исповеди после соответствующей подготовки в виде поста и размышлений о своих поступках. Купание на Крещение — это скорее народная традиция, а не строгий церковный обряд. Смысл омовения — последовать примеру Иисуса Христа, который крестился в Иордане.

Утром 18 января в Крещенский сочельник пройдут богослужения и будет совершено Великое освящение воды во всех храмах. после этого можно начинать омовение в купели. Места крещенских купаний в Тюменской области будут открыты для посещения верующими до полуночи 19 января, уточнили в Тобольской митрополии.

Прихожанам, желающим окунуться на Крещение, посоветовали за несколько дней до праздника постепенное закаливать организм. Можно начать с контрастного душа и дойти до ледяного обливания, но это должно быть именно обливание — не рекомендуется стоять под ледяной водой дольше 30 секунд. Христиане традиционно трижды окунаются в купели, погружаясь с головой и перекрестившись.

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Носков много не бывает

Жительница Тюмени Анастасия каждый год на Крещение ходит купаться на Туру. Она призналась, что не очень часто посещает службы в храме, иногда только соблюдает пост, но крещенские купания не пропускает уже пять лет. После окунания в ледяную воду ее всегда охватывает эйфория, «на душе становится легко».

«Я верю, что в этот момент совершается чудо. Знаю, что грехи так не смываются, но все равно кажется, что душа исцеляется. Заметила, что стала реже болеть с тех пор, как на Крещение стала купаться», — рассказала Анастасия «Нашему Городу».

Она посоветовала тем, кто пойдет к купели в первый раз, надевать поверх купальника просторную рубашку или сорочку. По ее словам, так выглядит эстетичнее, ведь купели — это не просто проруби для моржевания. Анастасия также посоветовала брать не одну, а две запасные пары носков, чтобы ноги точно оставались в тепле.

«Всегда есть теплое место, чтобы переодеться, но у меня ни разу не получилось одеться так, чтобы не промочить носки. Хорошо, когда можно достать вторую пару, сменить и надеть обувь на сухие ноги», — добавила тюменка.

Татьяна из Ялуторовска окуналась в прорубь на Крещение только один раз — в прошлом году. Очень волновалась, но все прошло хорошо, и девушка намерена в этом году повторить этот опыт.

«Больше всего боялась, что растеряюсь под водой. Но вдоль всей купели были деревяные поручни, поэтому левой рукой держалась, а правой крестилась. А из купели меня практически на руках подняли: у деревянной лестницы всегда кто-то стоит: спасатели и просто мужчины, которые приехали окунуться. Пока вытиралась, видела, что всем помогают», — поделилась впечатлениями Татьяна.

В областном депздраве напомнили, что купание в проруби противопоказано детям, беременным женщинам, пожилым людям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Медики будут дежурить рядом с местами омовения в Тюмени: у Свято-Троицкого монастыря и на озере Липовом. 18 января обратиться за медицинской помощью прямо у купели можно с 10 утра до полуночи, а 19 января — с 08 утра и до полуночи.

#Марина Коржина#Общество#Крещение
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