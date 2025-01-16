Не выпивать и брать носки: как правильно окунуться в купель на Крещение?

Не следует прыгать или резко нырять в прорубь, это чревато спазмом сосудов, что может привести к инсульту. Заходить в воду лучше медленно, давая себе привыкнуть. Тем, для кого посещение купели светский ритуал, а не дань православной вере, медики советую не окунаться с головой. Погрузитесь по шею, этого будет достаточно и для проверки собственных сил, если решили искупаться в проруби в качестве теста на выносливость.