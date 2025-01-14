Авиабилеты из Тюмени в Екатеринбург подорожали почти на 1 тысячу рублей

Posted 14 января, 06:50
Published 14 января, 06:50
Modified 14 января, 06:52
Updated 14 января, 06:52
Эксперты отмечают, что стоимость перелёта всегда зависит от времени путешествия. В частности, самые дорогие авиабилеты продают в декабре, мае, июне и июле, самые дешевые — в марте и апреле.
Напомним, прямые рейсы из Тюмени в Екатеринбург и обратно выполняет авиакомпания Utair. Полеты осуществляются два раза в неделю — по средам и воскресеньям. Время в пути — 1 час 20 минут.
Ранее «Наш Город» писал, что в декабре между Омском, Тюменью и Екатеринбургом начал курсировать новый электропоезд «Финист». Продолжительность поездки из Омска до Тюмени составляет 7 часов, из Тюмени до Екатеринбурга — 4 часа 57 минут.