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Posted 14 января, 06:50

Published 14 января, 06:50

Modified 14 января, 06:52

Updated 14 января, 06:52

Авиабилеты из Тюмени в Екатеринбург подорожали почти на 1 тысячу рублей

Авиабилеты из Тюмени в Екатеринбург подорожали почти на 1 тысячу рублей

14 января 2025, 06:50
Фото: 1MI.
Сегодня минимальная стоимость перелета составляет 3 тысяч 295 рублей. Для сравнения, в декабре 2024 года и в начале января 2025 года билет на рейс Тюмень — Екатеринбург можно было купить за 2 тысячи 416 рублей.

Эксперты отмечают, что стоимость перелёта всегда зависит от времени путешествия. В частности, самые дорогие авиабилеты продают в декабре, мае, июне и июле, самые дешевые — в марте и апреле.

Напомним, прямые рейсы из Тюмени в Екатеринбург и обратно выполняет авиакомпания Utair. Полеты осуществляются два раза в неделю — по средам и воскресеньям. Время в пути — 1 час 20 минут.

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Ранее «Наш Город» писал, что в декабре между Омском, Тюменью и Екатеринбургом начал курсировать новый электропоезд «Финист». Продолжительность поездки из Омска до Тюмени составляет 7 часов, из Тюмени до Екатеринбурга — 4 часа 57 минут.

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