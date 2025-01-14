Авиабилеты из Тюмени в Екатеринбург подорожали почти на 1 тысячу рублей

Сегодня минимальная стоимость перелета составляет 3 тысяч 295 рублей. Для сравнения, в декабре 2024 года и в начале января 2025 года билет на рейс Тюмень — Екатеринбург можно было купить за 2 тысячи 416 рублей.

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