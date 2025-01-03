Из Когалыма в Тюмень запустили прямые рейсы

По данным правительства ХМАО, Полеты из Когалыма будут выполняться на регулярной основе два раза в неделю: со 2 января по 27 марта по понедельникам и четвергам, с 31 марта по 25 октября — по понедельникам и субботам. Продолжительность полета составит 2 часа 15 минут. Стоимость билетов начинается от 6 400 рублей.