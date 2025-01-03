Из Когалыма в Тюмень запустили прямые рейсы

Posted 3 января, 11:33
Published 3 января, 11:33
Modified 3 января, 11:35
Updated 3 января, 11:35
По данным правительства ХМАО, Полеты из Когалыма будут выполняться на регулярной основе два раза в неделю: со 2 января по 27 марта по понедельникам и четвергам, с 31 марта по 25 октября — по понедельникам и субботам. Продолжительность полета составит 2 часа 15 минут. Стоимость билетов начинается от 6 400 рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в конце декабря у самолета, вылетевшего из Рощино в Красноселькуп, отказал один из двигателей. Экипажу судна пришлось выполнять аварийную посадку. Во результате инцидента никто не пострадал.