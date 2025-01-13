В тюменских отелях и гостиницах номера подорожали на 558 рублей

Posted 13 января, 03:59
Published 13 января, 03:59
Modified 13 января, 04:01
Updated 13 января, 04:01
По словам представителей гостиничного бизнеса, на рост цен влияние оказали инфляция, рост расходов на бытовую химию, рекламу, оплату налогов, а также увеличение затрат на выплаты заработной платы сотрудникам из-за дефицита кадров.
На сегодняшний день в Тюменской области работают около 300 гостиниц, отелей, хостелов, в том числе 130 в Тюмени. Их общая вместимость составляет более 10 тысяч номеров, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году не будут вводить туристический налог. С 1 января такой вид налога был введен в нескольких российских городах, в том числе в Екатеринбурге, Перми, Казани и Архангельске.