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Posted 13 января, 03:59

Published 13 января, 03:59

Modified 13 января, 04:01

Updated 13 января, 04:01

В тюменских отелях и гостиницах номера подорожали на 558 рублей

В тюменских отелях и гостиницах номера подорожали на 558 рублей

13 января 2025, 03:59
Фото: 1MI.
В Тюменской области средняя стоимость номеров в гостинице и отелях за последний год увеличилась на 17,6% или 558 рублей. Средний чек за проживание достиг 3,7 тысячи рублей. Такие данные озвучили в департаменте потребительского рынка и туризма региона.

По словам представителей гостиничного бизнеса, на рост цен влияние оказали инфляция, рост расходов на бытовую химию, рекламу, оплату налогов, а также увеличение затрат на выплаты заработной платы сотрудникам из-за дефицита кадров.

На сегодняшний день в Тюменской области работают около 300 гостиниц, отелей, хостелов, в том числе 130 в Тюмени. Их общая вместимость составляет более 10 тысяч номеров, пишет РБК Тюмень.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году не будут вводить туристический налог. С 1 января такой вид налога был введен в нескольких российских городах, в том числе в Екатеринбурге, Перми, Казани и Архангельске.

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