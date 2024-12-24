Когда в Тюменской области введут туристический налог? Ответ властей

Posted 24 декабря, 05:57
Published 24 декабря, 05:57
Modified 24 декабря, 05:59
Updated 24 декабря, 05:59
В Тюменской области в следующем году туристический налог вводить не планируют. В правительстве региона отмечают, что данный налог может поспособствовать оттоку туристов, что скажется негативно на инвестиционной привлекательности области.
В связи с этим в тюменском правительстве хотят тщательно изучить опыт других регионов, где применяется туристический налог. Известно, что с 2025 года его будут взимать в Екатеринбурге, Перми, Казани, Ростове-на-Дону, Великом Новгороде, Архангельске, Петрозаводске и других городах.
Отметим, туристический налог является аналогом курортного сбора, но отличается тем, что уже включен в стоимость номера. Начислять его будут на всю сумму услуг по временному размещению в отеле или гостинице. Ставка составляет 1% от цены проживания в 2025 году, но не менее 100 рублей в сутки. Начиная с 2026 года ставка туристического налога будет увеличиваться на 1% ежегодно, лимит — 5%.
Ранее «Наш Город» писал, что термальные курорты увеличат цены на услуги отдыха в период новогодних каникул. Стоимость билетов возрастет от 200 до 2000 рублей.