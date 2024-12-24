Когда в Тюменской области введут туристический налог? Ответ властей

Отметим, туристический налог является аналогом курортного сбора, но отличается тем, что уже включен в стоимость номера. Начислять его будут на всю сумму услуг по временному размещению в отеле или гостинице. Ставка составляет 1% от цены проживания в 2025 году, но не менее 100 рублей в сутки. Начиная с 2026 года ставка туристического налога будет увеличиваться на 1% ежегодно, лимит — 5%.