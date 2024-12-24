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Posted 24 декабря, 05:57

Published 24 декабря, 05:57

Modified 24 декабря, 05:59

Updated 24 декабря, 05:59

Власти Тюменской области не планируют вводить туристический налог в 2025 году

Когда в Тюменской области введут туристический налог? Ответ властей

24 декабря 2024, 05:57
Фото: 1MI.

Власти Тюменской области не планируют вводить туристический налог в 2025 году

С 1 января 2025 года в России начнет действовать туристический налог в размере 1% от стоимости проживания в отелях и гостиницах. Решение о вводе налога будут принимать региональные власти.

В Тюменской области в следующем году туристический налог вводить не планируют. В правительстве региона отмечают, что данный налог может поспособствовать оттоку туристов, что скажется негативно на инвестиционной привлекательности области.

В связи с этим в тюменском правительстве хотят тщательно изучить опыт других регионов, где применяется туристический налог. Известно, что с 2025 года его будут взимать в Екатеринбурге, Перми, Казани, Ростове-на-Дону, Великом Новгороде, Архангельске, Петрозаводске и других городах.

Отметим, туристический налог является аналогом курортного сбора, но отличается тем, что уже включен в стоимость номера. Начислять его будут на всю сумму услуг по временному размещению в отеле или гостинице. Ставка составляет 1% от цены проживания в 2025 году, но не менее 100 рублей в сутки. Начиная с 2026 года ставка туристического налога будет увеличиваться на 1% ежегодно, лимит — 5%.

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Ранее «Наш Город» писал, что термальные курорты увеличат цены на услуги отдыха в период новогодних каникул. Стоимость билетов возрастет от 200 до 2000 рублей.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Налог#Туристы
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