В Тюменской области ожидается опасное природное явление

Posted 13 января, 01:09
Published 13 января, 01:09
Modified 13 января, 01:09
Updated 13 января, 01:09
В Тюмени 13 января года ожидается пасмурная погода без осадков. Утром и днем термометры покажут -9….-6, в темное время суток ожидается до -7…-8. Ветер будет дуть со скоростью до 4 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:08, закат в 16:24, продолжительность дня 7 часов 16 минут.
В Тобольске 13 января ожидается пасмурная погода, осадки маловероятны. Максимальная дневная температура воздуха составит-7…-5, в вечерние часы термометры покажут -6…-5. Ветер будет дуть со скоростью до 4,6 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:04, закат в 16:06, продолжительность дня 7 часов 2 минуты.
В Ишиме 13 января метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, осадки маловероятны. Утром и днем температура воздуха составит -6…-5, ночью термометры покажут -7. Ветер будет дуть со скоростью до 4,7 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:46 закат в 16:15, продолжительность дня 7 часов 29 минут.