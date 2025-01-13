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Posted 13 января, 01:09

Published 13 января, 01:09

Modified 13 января, 01:09

Updated 13 января, 01:09

В Тюменской области ожидается опасное природное явление

В Тюменской области ожидается опасное природное явление

13 января 2025, 01:09
Фото: 1MI.
Туман, изморозь, переменную облачность и ветер 4-9 м/с прогнозируют 13 января на юге Тюменской области метеорологи. В дневные часы температура воздуха составит -2…-7, ночью ожидается до -5…-10, при прояснении до -15.

В Тюмени 13 января года ожидается пасмурная погода без осадков. Утром и днем термометры покажут -9….-6, в темное время суток ожидается до -7…-8. Ветер будет дуть со скоростью до 4 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:08, закат в 16:24, продолжительность дня 7 часов 16 минут.

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В Тобольске 13 января ожидается пасмурная погода, осадки маловероятны. Максимальная дневная температура воздуха составит-7…-5, в вечерние часы термометры покажут -6…-5. Ветер будет дуть со скоростью до 4,6 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:04, закат в 16:06, продолжительность дня 7 часов 2 минуты.

В Ишиме 13 января метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, осадки маловероятны. Утром и днем температура воздуха составит -6…-5, ночью термометры покажут -7. Ветер будет дуть со скоростью до 4,7 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:46 закат в 16:15, продолжительность дня 7 часов 29 минут.

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