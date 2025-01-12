Итоги недели: обрушение горки, мигранты-бомжи и рост числа ДТП

Posted 12 января, 12:10
Published 12 января, 12:10
Modified 12 января, 12:12
Updated 12 января, 12:12
В Тюмени накануне вечером на площади 400-летия города обрушилась посадочная платформа одной из деревянных горок. Известно, что обрушившаяся горка была освидетельствована и сертифицирована, построена за счет внебюджетных источников.
В результате обрушения пострадали два человека, в том числе 14-летняя девочка. Как сообщили в региональном департаменте здравоохранения, одному из пациентов помощь оказали на месте, второй пострадавший был госпитализирован в ОКБ №2, но позже отправлен на амбулаторное лечение.
По факту произошедшего прокуратура Тюменской области организовала проведение проверки, в ходе которой будут установлены причины и условия произошедшего. Кроме того, в СУ СК по Тюменской области возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Глава администрации Тюмени Максим Афанасьев поручил специалистам управы Центрального административного округа провести тщательную проверку безопасности всех детских площадок.
Иностранцы обосновались прямо на лестничной клетке в подъезде дома по лице 50 лет ВЛКСМ. По словам местных жителей, гастарбайтеры расположились между этажами — там они и спали, и справляли нужду.
В отношении иностранцев на иностранцев тюменскими следователями уже возбуждены уголовные дела по статье «Хулиганство».
Кроме того, ведется расследование в отношении должностных лиц, проигнорировавших обращения жителей данного дома. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».
«Следователями СК России будет дана надлежащая оценка действиям должностных лиц органов внутренних дел в части исполнения ими своих должностных обязанностей по осуществлению охраны общественного порядка и общественной безопасности граждан, а также будет дана оценка действиям по надзору за исполнением иностранными гражданами миграционного законодательства», — пояснили в Следственном управлении.
С начала года на дорогах Тюменской области произошло шесть аварий с участием общественного транспорта, в которых пострадали более 15 человек. Для сравнения, за весь 2023 год в Тюменской области было зарегистрировано 148 ДТП с участием автобусов и маршрутных такси.
Только за последние три дня в Тюменской области было зарегистрировано три таких ДТП. В числе последних авария, произошедшая сегодня утром в Тюмени на перекрестке улиц Пермякова и Широтной. Там столкнулись Kia и маршрутный автобус №65. По данным Госавтоинспекции, водитель легковушки уснул на рулем и выехал на полосу встречного движения. Пострадали два человека.
«Мы уже принимаем дополнительные меры по предупреждению таких аварий. Будет организован выборочный контроль за пассажирским транспортом, пройдут профилактические визиты в предприятия, занимающиеся организацией пассажирских перевозок. Я призываю пассажиров пользоваться услугами легальных перевозчиков, а водителей соблюдать ПДД в каждой поездке и понимать меру ответственности», — подчеркнул глава Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.
В небе над областной столицы местные жители их заметили утром 7 января. Правда, изначально приняли за падающие метеориты.
Партию спутников системы Starlink, 24 штуки, 6 января с мыса Канаверал запустила компания-разработчик SpaceX, принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску. Очередной запуск партии интернет-спутников Starlink состоялся на 10 января 2025 года.
В 2025 году уровень воды в реке Тура может существенно измениться. Эксперты предполагают, что если продолжится засушливый и малоснежный период, уровень воды в реке снизится еще больше. Особенно это будет заметно в весенне-летний период, когда обычно наблюдается подъём уровня воды.
«На уровень воды в Туре значительно влияние оказывает таяние снега, в прошлом году осадков было больше 100% нормы. К 2025-му году пока есть вопросы. Малоснежье может затруднить весеннее половодье. А аномальные температурные колебания, такие как поздние морозы или неожиданное потепление, могут ускорить процесс обмеления», — отметил гидрограф Валерий Заруба.
По его словам, снижение уровня воды в реке может негативно сказаться на экосистеме региона. Ухудшение качества воды, сокращение популяции водных животных и растений, а также проблемы с водоснабжением и сельским хозяйством — всё это может стать последствиями уменьшения уровня воды в реке.
Однако, если климатические условия будут более стабильными, с ожидаемыми сезонными осадками, уровень воды в Туре может восстановиться.