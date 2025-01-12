Итоги недели: обрушение горки, мигранты-бомжи и рост числа ДТП

С начала года на дорогах Тюменской области произошло шесть аварий с участием общественного транспорта, в которых пострадали более 15 человек. Для сравнения, за весь 2023 год в Тюменской области было зарегистрировано 148 ДТП с участием автобусов и маршрутных такси.