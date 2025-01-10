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Posted 10 января, 04:11

Published 10 января, 04:11

Modified 10 января, 04:13

Updated 10 января, 04:13

Тюменские строители возвели рекордный объем жилья в 2024 году

Тюменские строители возвели рекордный объем жилья в 2024 году

10 января 2025, 04:11
Фото: 1MI.
Сюжет
Недвижимость
Строители в Тюменской области вышли на новый рекорд по объему построенного жилья за год. Почти половина готовых квадратов — дома под одну семью.

По итогам 2024 года объем возведенного в регионе жилья достиг 2 598 тыс. квадратных метров, что стало новым рекордом, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. По его данным, в 2025 году таких объемов не предвидится.

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«В регионе возведено 2 млн 598 тысяч кв. м. Уже по традиции свыше 40% возведенного жилья — ИЖС. Отрасль работает стабильно. Сейчас в стадии строительства в области больше 300 многоквартирных домов общей площадью жилья свыше 4,5 млн кв. м», — рассказал глава региона в своем блоге.

Моор отметил снижение спроса на новостройки на фоне выросших ставок по ипотеке. Поэтому в 2025 году ожидается снижение темпов строительства. Проекты, которые сейчас находятся в работе, будут сдавать в 2025 и 2026 годах.

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Напомним, застройщики в Тюменской области признали, что находятся в ловушке обязательств, взятых в благоприятный период. Они не могут снизить темпы застройки несмотря на падение спроса. Поэтому дома продолжат возводить, а после — снимать с продаж.

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#Марина Коржина#Экономика#Недвижимость#Строительство#Тюменская область#Александр Моор#ИЖС#Рынок недвижимости
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