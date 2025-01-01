Тюменский «король недвижимости» подвел итоги строительства в Тюмени

Posted 1 января, 06:10
Published 1 января, 06:10
Modified 1 января, 06:16
Updated 1 января, 06:16
Как рассказал Хусаинов в своем телеграм-канале, год хоть и был слаб, но все же внушает определенную надежду на будущее.
Унылый первый квартал, какой-то дикий второй, просто удручающий третий и дарящий надежду четвертый. Новая эпоха тоже интересная, предстоит тихая санация рынка от неэффективных девелоперов и рассвет прогрессивных компаний», — заявил Хусаинов.
По словам девелопера, главный плюс этого года в том, что ЦБ решил хоть и поднять ключевую ставку до 21%, но все же оставил ее на этом уровне и пока не повышает. Возможно, это приведет к тому, что доходы по депозитам будут снижаться, а банки начнут предлагать более выгодные программы ипотеки и кредитования для жителей страны.