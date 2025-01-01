Тюменский «король недвижимости» подвел итоги строительства в Тюмени

По словам девелопера, главный плюс этого года в том, что ЦБ решил хоть и поднять ключевую ставку до 21%, но все же оставил ее на этом уровне и пока не повышает. Возможно, это приведет к тому, что доходы по депозитам будут снижаться, а банки начнут предлагать более выгодные программы ипотеки и кредитования для жителей страны.