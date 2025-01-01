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Posted 1 января, 06:10

Published 1 января, 06:10

Modified 1 января, 06:16

Updated 1 января, 06:16

Тюменский «король недвижимости» подвел итоги строительства в Тюмени

Тюменский «король недвижимости» подвел итоги строительства в Тюмени

1 января 2025, 06:10
Фото: 1MI.
Сюжет
Недвижимость
Глава риэлторского агентства «Этажи», считающийся главным человеком Тюмени в области недвижимости — Ильдар Хусаинов подвел итоги этого года в области Тюменского строительства. По большей части, он был неудачным.

Как рассказал Хусаинов в своем телеграм-канале, год хоть и был слаб, но все же внушает определенную надежду на будущее.

Унылый первый квартал, какой-то дикий второй, просто удручающий третий и дарящий надежду четвертый. Новая эпоха тоже интересная, предстоит тихая санация рынка от неэффективных девелоперов и рассвет прогрессивных компаний», — заявил Хусаинов.

По словам девелопера, главный плюс этого года в том, что ЦБ решил хоть и поднять ключевую ставку до 21%, но все же оставил ее на этом уровне и пока не повышает. Возможно, это приведет к тому, что доходы по депозитам будут снижаться, а банки начнут предлагать более выгодные программы ипотеки и кредитования для жителей страны.

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Ранее сообщалось о том, что аренда загородных домов в Тюмени подорожала за год на 15%.

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#Александр Смирнов#Общество#Недвижимость#Новости тюмени#Строительный бизнес
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