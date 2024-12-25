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Posted 25 декабря, 08:20

Published 25 декабря, 08:20

Modified 25 декабря, 08:22

Updated 25 декабря, 08:22

В тюменском правительстве рассказали, для кого была куплена квартира за 25 млн

Стало известно, для кого тюменские власти купили квартиру за 25 миллионов

25 декабря 2024, 08:20
Фото: 1MI.

В тюменском правительстве рассказали, для кого была куплена квартира за 25 млн

Сюжет
Недвижимость
Как пояснили в управление делами регионального правительства недвижимости приобрели с целью предоставления бюджетникам по договору служебного найма.
«Приобретение жилых помещений осуществляется с целью дальнейшего предоставления их работникам бюджетных учреждений федерального и областного значения по договорам служебного найма и договорам коммерческого найма», — пояснили в информационном центре правительства.

Напомним, на минувшей неделе правительство Тюменской области приобрело в ЖК «Правобережный» трехкомнатную квартиру стоимостью 25 миллионов рублей и площадью более 130 квадратных метров. Жилье полностью меблировано, имеется три санузла и три комнаты. Имя продавца не раскрывается.

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Ранее «Наш Город» писал, что банки отказали правительству Тюменской области в предоставлении кредита для покрытия дефицита бюджета. Власти планировали взять займ в размере 14 миллиардов рублей — 6 миллиардов на три года и 8 миллиардов на 1 год, однако на участие в аукционе не было подано ни одной заявки.

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