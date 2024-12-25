Стало известно, для кого тюменские власти купили квартиру за 25 миллионов

Ранее «Наш Город» писал, что банки отказали правительству Тюменской области в предоставлении кредита для покрытия дефицита бюджета. Власти планировали взять займ в размере 14 миллиардов рублей — 6 миллиардов на три года и 8 миллиардов на 1 год, однако на участие в аукционе не было подано ни одной заявки.