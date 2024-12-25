В Тюмени у школы разгуливал голый мужчина

Posted 25 декабря, 07:29
Published 25 декабря, 07:29
Modified 25 декабря, 07:31
Updated 25 декабря, 07:31
«Школа №7, Пржевальского, 66. Ходил голый мужик — его прогнал охранник учебного заведения», — сообщили очевидцы в социальных сетях.
В пресс-службе УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что эксгибиционист уже задержан и находится в отделении полиции.
«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, после чего будет дана правовая оценка случившемуся», — отметили в ведомстве.
По информации источника «Нашего Города», вероятнее всего задержанный эксгибиционист будет отправлен на лечение в психиатрическую больницу.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменской школе в селе Луговое педагог русского языка и литература набросилась на ученика с угрозами из-за того, что тот баловался по время урока. Конфликтом между учителем и школьником уже заинтересовалась прокуратура.