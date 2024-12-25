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Posted 25 декабря, 07:29

Published 25 декабря, 07:29

Modified 25 декабря, 07:31

Updated 25 декабря, 07:31

В Тюмени у школы разгуливал голый мужчина

В Тюмени у школы разгуливал голый мужчина

25 декабря 2024, 07:29
Фото: 1MI.
Сюжет
Дети
Неадеквата заметили местные жители сегодня утром на улице Пржевальского. Мужчина, несмотря на минусовую температуру воздуха и лежащий снег, разгуливал абсолютно голый и босиком рядом с городской школой №7.
«Школа №7, Пржевальского, 66. Ходил голый мужик — его прогнал охранник учебного заведения», — сообщили очевидцы в социальных сетях.
Фото: ЧС Тюмень

В пресс-службе УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что эксгибиционист уже задержан и находится в отделении полиции.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, после чего будет дана правовая оценка случившемуся», — отметили в ведомстве.

По информации источника «Нашего Города», вероятнее всего задержанный эксгибиционист будет отправлен на лечение в психиатрическую больницу.

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Ранее «Наш Город» писал, что в тюменской школе в селе Луговое педагог русского языка и литература набросилась на ученика с угрозами из-за того, что тот баловался по время урока. Конфликтом между учителем и школьником уже заинтересовалась прокуратура.

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