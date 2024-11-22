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Posted 22 ноября, 07:52

Published 22 ноября, 07:52

Modified 22 ноября, 07:54

Updated 22 ноября, 07:54

Тюменским властям отказали в третий раз в выдаче миллиардного кредита

Отказано: тюменские власти в третий раз провалили попытку взять кредит

22 ноября 2024, 07:52

Тюменским властям отказали в третий раз в выдаче миллиардного кредита

Сюжет
Госзакупки
Закупку на получение бюджетных кредитов в размере 6 миллиардов признали несостоявшейся из-за отсутствия заявок. Данная информация опубликована на портале Госзакупки.
«Основание признания торгов несостоявшимися: по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке», — указано в сообщении.

Напомним, кредитные средства для покрытия дефицита бюджета Тюменской области правительство региона планировало взять на три года. Предполагалось, что денежные средства будут предоставлены после 20 декабря, сумма выплаченных процентов составит около 4,8 миллиарда рублей.

В настоящее время продолжается прием заявок по четырем лотам на субсидирование дефицита регионального бюджета в размере 8 миллиардов рублей. Подведение итогов закупки состоится 2 декабря 2024 года.

Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюменской области приняли решение исключить из плана приватизации на 2024 год 50,15% доли АО «Бенат». Ранее планировалось, что на продажу будет выставлено 462,5 тысячи акций завода.

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