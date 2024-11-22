Отказано: тюменские власти в третий раз провалили попытку взять кредит

Напомним, кредитные средства для покрытия дефицита бюджета Тюменской области правительство региона планировало взять на три года. Предполагалось, что денежные средства будут предоставлены после 20 декабря, сумма выплаченных процентов составит около 4,8 миллиарда рублей.