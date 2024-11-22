Отказано: тюменские власти в третий раз провалили попытку взять кредит

Posted 22 ноября, 07:52
Published 22 ноября, 07:52
Modified 22 ноября, 07:54
Updated 22 ноября, 07:54
«Основание признания торгов несостоявшимися: по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке», — указано в сообщении.
Напомним, кредитные средства для покрытия дефицита бюджета Тюменской области правительство региона планировало взять на три года. Предполагалось, что денежные средства будут предоставлены после 20 декабря, сумма выплаченных процентов составит около 4,8 миллиарда рублей.
В настоящее время продолжается прием заявок по четырем лотам на субсидирование дефицита регионального бюджета в размере 8 миллиардов рублей. Подведение итогов закупки состоится 2 декабря 2024 года.
Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюменской области приняли решение исключить из плана приватизации на 2024 год 50,15% доли АО «Бенат». Ранее планировалось, что на продажу будет выставлено 462,5 тысячи акций завода.