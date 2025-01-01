Стоит ли покупать недвижимость или авто в начале 2025 года: советы для понимаюших

В то же время, рынок автомобилей и бытовой электроники также показал заметные колебания в цене, что усложнило принятие решения для многих, кто планировал такие покупки. Несмотря на незначительное снижение темпов инфляции в конце 2024 года, эксперты уверены, что экономическая нестабильность сохранится и в начале 2025 года. Влияние на рынок продолжат оказывать глобальные и внутренние экономические процессы, в том числе изменение курса рубля, рост цен на топливо, а также высокие процентные ставки по кредитам.