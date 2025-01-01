Стоит ли покупать недвижимость или авто в начале 2025 года: советы для понимаюших

Posted 1 января, 01:09
Published 1 января, 01:09
Modified 1 января, 01:09
Updated 1 января, 01:09
2024 год стал временем нестабильности для экономики Тюменской области, как и для всей России в целом. Инфляция продолжает свое влияние на цены на жилье, автомобили и технику. По данным Росстата, рост цен на недвижимость в Тюмени в 2024 году составил порядка 8-10%, а ключевая ставка подскочила до 21%.
В то же время, рынок автомобилей и бытовой электроники также показал заметные колебания в цене, что усложнило принятие решения для многих, кто планировал такие покупки. Несмотря на незначительное снижение темпов инфляции в конце 2024 года, эксперты уверены, что экономическая нестабильность сохранится и в начале 2025 года. Влияние на рынок продолжат оказывать глобальные и внутренние экономические процессы, в том числе изменение курса рубля, рост цен на топливо, а также высокие процентные ставки по кредитам.
Жилищный рынок Тюмени продолжает оставаться активным, несмотря на экономическую ситуацию. В 2024 году рынок недвижимости региона по-прежнему сталкивался с ростом цен.
«В 2025 году не стоит ожидать значительного снижения стоимости жилья. В действующих реалиях покупку квартира не по льготной программе можно назвать практически невозможной. Но, если вы готовы брать за наличку — то пожалуйста», — рассказал «Нашему городу» специалист рынка недвижимости Андрей Белоусов.
В целом, покупка недвижимости в начале 2025 года возможна, но стоит быть готовым к высоким ценам и кредитным рискам. При этом внимательно следите за предложениями и возможными скидками от застройщиков.
Рынок автомобилей в Тюмени в 2024 году также столкнулся с подорожанием. Средняя цена на новые автомобили в регионе увеличилась на 12-15%.
«Причиной этого является высокий курс валют, рост цен на комплектующие и увеличение налоговых сборов. Однако в 2025 году рынок автомобилей в Тюмени, по прогнозам экспертов, продолжит оставаться достаточно стабильным, но цены будут держаться на высоком уровне», — отметил автоаналитик Сергей Нестеров в разговоре с «Нашим городом».
Специалист предполагает, что в 2025 году стоимость автомобилей будет расти, но не слишком быстро. По оценке аналитического агентства «Автостат», в первой половине 2025 года средняя цена на автомобили может увеличиться на 10% и составить примерно 3,4 миллиона рублей.
«Ключевыми драйверами увеличения стоимости станут увеличение утилизационного сбора, рост цен и потенциальное ослабление курса национальной валюты. Однако значительного скачка стоимости товаров не предвидится. Рост цен будет происходить постепенно и в умеренных масштабах, чтобы поддерживать спрос», — говорит аналитик Нестеров.
Эксперт также отмечает, что к 2025 году средняя цена на новые автомобили может достичь 3,5–4,5 миллионов рублей. В первую очередь это коснётся машин премиум-класса и моделей, в производстве которых используются импортные детали.
В частности, ожидается, что автомобили отечественного производства, такие как LADA и УАЗ, подорожают в пределах 5–7%. Китайские бренды, такие как Chery, Haval и Geely, сохранят свои позиции благодаря локализации производства, но их рост цен составит около 8–10%. Автомобили премиум-класса, такие как BMW, Mercedes и Lexus, подорожают на 10–15%, особенно из-за колебаний валютных курсов и логистических проблем.
В то же время стоимость подержанных автомобилей в Тюмени также будет увеличиваться, но не так стремительно.
«Это связано, прежде всего, с высоким спросом на автомобили с пробегом из-за недоступности новых машин для многих людей. Ожидается, что цены на вторичном рынке в 2025 году вырастут примерно на 7–10%», — отмечает эксперт.
По мнению Нестерова, тем, кто собирается приобрести автомобиль в Тюмени, следует поторопиться. При постоянном росте цен наиболее целесообразно совершить покупку сейчас, воспользовавшись новогодними акциями, или в первой половине 2025 года. Также можно рассмотреть варианты приобретения подержанных автомобилей по привлекательным ценам.
Рынок бытовой и компьютерной техники также продолжил расти в 2024 году. По данным Росстата, цены на бытовую технику увеличились на 10-12%, а на телевизоры и компьютеры — на 8%.
«Это связано с ростом цен на компоненты и транспортные расходы», — объясняет экономист Леонид Вараксин.
В 2025 году не стоит ожидать значительного снижения цен на технику, а некоторые категории товаров, такие как смартфоны, телевизоры, ноутбуки и стиральные машины, скорее всего, подорожают еще больше.
Ситуация на рынке недвижимости, автомобилей и техники в Тюмени в 2025 году будет определяться высокими ценами и экономической нестабильностью. Для тех, кто все-таки решится на покупку, важно быть готовым к высоким ставкам по кредитам и большим расходам на товары, цены на которые продолжат расти. В любом случае, будьте внимательны и проанализируйте рынок, чтобы принять обоснованное решение, которое соответствует вашим финансовым возможностям.
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