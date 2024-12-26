nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 декабря, 06:31

Published 26 декабря, 06:31

Modified 26 декабря, 06:33

Updated 26 декабря, 06:33

В Тюмени за год новостройки подорожали на 13,5%

Стоимость квадрата в новостройках Тюмени достигла 146 тысяч рублей

26 декабря 2024, 06:31
Фото: 1MI.

В Тюмени за год новостройки подорожали на 13,5%

Сюжет
Недвижимость
Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Тюмени достигла в декабре 146 тысячи рублей. За год квартиры на первичном рынке областной столицы подорожали на 13,5%. Об этом сообщили аналитики Яндекс Недвижимости.

По данным экспертов, за последний месяц стоимость квадратного метра увеличилась на 1,3%. Одновременно с тем вырос объем предложений на рынке — за декабрь этот показатель увеличился на 1,4%. Средняя стоимость квартиры в новостройке в декабре составила 7,2 миллиона рублей, а средняя площадь лота — 48,4 квадрата.

По данным сервиса Пульс Продаж Новостроек, в Тюмени в 2024 году было введено 1,1 миллиона квадратных метров жилья, что на 23% больше показателей 2023 года. Областная столица на ряду с Москвой, Санкт-Петербургом и Краснодаром вошла в топ-10 городов России, где в текущем году выросли объемы ввода нового жилья.

«Спрос на рынке новостроек в 2024 году оставался стабильно высоким, несмотря на завершение льготной ипотеки в середине года. Средний рост стоимости метра на 13,5% оказался в пределах инфляционных ожиданий населения, что говорит о закономерности и рыночном образовании цен на новостройки», — отметил коммерческий директор Яндекс Недвижимости Евгений Белокуров.

И добавил, что девелоперы и покупатели на рынке новостроек адаптируются к новым макроэкономическим условиям. По прогнозам, в 2025 году уровень спроса на рынке новостроек будет сохранен, в том числе благодаря небольшому снижению цен на недвижимость в начале года.

Стало известно, для кого тюменские власти купили квартиру за 25 миллионов
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени назвали районы, где продают самые дорогие квартиры в новостройках. В топ вошли Исторический центр, района Драмтеатра и Заречный микрорайон.

Читайте также:
Тюменские власти рассказали, сколько заработали на платных парковкахВ тюменской деревне похоронили спустя два месяца погибших в пожаре маму и ребенкаВ зоне СВО погиб доброволец из Тюменской области
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Недвижимость#Тюменская область#Новости тюмени#Покупка-продажа#Квартиры#Продажа недвижимости#Новостройки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика