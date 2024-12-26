Стоимость квадрата в новостройках Тюмени достигла 146 тысяч рублей

Posted 26 декабря, 06:31
Published 26 декабря, 06:31
Modified 26 декабря, 06:33
Updated 26 декабря, 06:33
По данным экспертов, за последний месяц стоимость квадратного метра увеличилась на 1,3%. Одновременно с тем вырос объем предложений на рынке — за декабрь этот показатель увеличился на 1,4%. Средняя стоимость квартиры в новостройке в декабре составила 7,2 миллиона рублей, а средняя площадь лота — 48,4 квадрата.
По данным сервиса Пульс Продаж Новостроек, в Тюмени в 2024 году было введено 1,1 миллиона квадратных метров жилья, что на 23% больше показателей 2023 года. Областная столица на ряду с Москвой, Санкт-Петербургом и Краснодаром вошла в топ-10 городов России, где в текущем году выросли объемы ввода нового жилья.
«Спрос на рынке новостроек в 2024 году оставался стабильно высоким, несмотря на завершение льготной ипотеки в середине года. Средний рост стоимости метра на 13,5% оказался в пределах инфляционных ожиданий населения, что говорит о закономерности и рыночном образовании цен на новостройки», — отметил коммерческий директор Яндекс Недвижимости Евгений Белокуров.
И добавил, что девелоперы и покупатели на рынке новостроек адаптируются к новым макроэкономическим условиям. По прогнозам, в 2025 году уровень спроса на рынке новостроек будет сохранен, в том числе благодаря небольшому снижению цен на недвижимость в начале года.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени назвали районы, где продают самые дорогие квартиры в новостройках. В топ вошли Исторический центр, района Драмтеатра и Заречный микрорайон.