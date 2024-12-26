Стоимость квадрата в новостройках Тюмени достигла 146 тысяч рублей

По данным сервиса Пульс Продаж Новостроек, в Тюмени в 2024 году было введено 1,1 миллиона квадратных метров жилья, что на 23% больше показателей 2023 года. Областная столица на ряду с Москвой, Санкт-Петербургом и Краснодаром вошла в топ-10 городов России, где в текущем году выросли объемы ввода нового жилья.