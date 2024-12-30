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Posted 30 декабря, 05:38

Published 30 декабря, 05:38

Modified 30 декабря, 05:40

Updated 30 декабря, 05:40

Аренда загородных домов в Тюмени подорожала за год на 15%

Аренда загородных домов в Тюмени подорожала за год на 15%

30 декабря 2024, 05:38
Фото: 1MI.
Сюжет
Недвижимость
Аренда загородного жилья в Тюменской области подорожала на 12-15% в этом году. По словам доцента кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Дмитрия Морковкина, причиной роста цен стал рост спроса, увеличение стоимости стройматериалов.

По словам специалистов отдела аренды агентства «СОВА Недвижимость», в 2024 году спрос на аренду загородной недвижимости существенно превышал предложение. И в 2025 году снижения арендных ставок ждать не стоит.

Эксперты отмечают, что арендаторам следует готовиться к тому, что расходы на загородное жилье будут увеличиться в унисон с размером инфляции. Также влияние окажет рост цен на коммунальные услуги с 1 июля 2025 года, пишет РБК Тюмень.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в июле 2025 года будут увеличены коммунальные тарифы. В среднем подорожание составит 19%.

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