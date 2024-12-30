Аренда загородных домов в Тюмени подорожала за год на 15%

Эксперты отмечают, что арендаторам следует готовиться к тому, что расходы на загородное жилье будут увеличиться в унисон с размером инфляции. Также влияние окажет рост цен на коммунальные услуги с 1 июля 2025 года, пишет РБК Тюмень.