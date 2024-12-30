Аренда загородных домов в Тюмени подорожала за год на 15%

Posted 30 декабря, 05:38
Published 30 декабря, 05:38
Modified 30 декабря, 05:40
Updated 30 декабря, 05:40
По словам специалистов отдела аренды агентства «СОВА Недвижимость», в 2024 году спрос на аренду загородной недвижимости существенно превышал предложение. И в 2025 году снижения арендных ставок ждать не стоит.
Эксперты отмечают, что арендаторам следует готовиться к тому, что расходы на загородное жилье будут увеличиться в унисон с размером инфляции. Также влияние окажет рост цен на коммунальные услуги с 1 июля 2025 года, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в июле 2025 года будут увеличены коммунальные тарифы. В среднем подорожание составит 19%.