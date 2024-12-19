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Posted 19 декабря, 09:05

Published 19 декабря, 09:05

Modified 19 декабря, 09:07

Updated 19 декабря, 09:07

В Тюмени построят новый квартал со всеми удобствами

В Тюмени построят новый квартал со всеми удобствами

19 декабря 2024, 09:05
Фото: 1MI.
Сюжет
Строительство
Новый жилой квартал с медцентром и спортзалом планируют построить в Тюмени.

Старт строительства запланирован на 2025 год около улицы Плехановской. Авторы проекта постарались, чтобы в новом квартале было все необходимое. В проект включены жилые дома разной этажности, аптека, спортзал, диагностический центр, кафе и магазины.

«Предусмотрено размещение среднеэтажной и малоэтажной жилой застройки общей площадью 24,77 тыс. кв. м», — говорится в постановлении администрации.
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Под физкультурно-оздоровительные клубы отведут 180 кв. м, а медцентр будет достаточно большим, чтобы обеспечивать 20 посещений в смену.

Квартал полностью обустроят к 2028 году, но первые дома планируется сдать до 2027 года, пишет портал ura.ru.

По данным «Авито Недвижимости», за лето интерес к недвижимости на первичном рынке в Тюмени возрос на 6%. Чаще всего граждане интересовались покупкой трехкомнатных квартир, число предложений по которым выросло на 22%. Средняя стоимость такой квартиры в октябре составляла 9,8 млн рублей.

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