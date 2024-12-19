В Тюмени построят новый квартал со всеми удобствами

По данным «Авито Недвижимости», за лето интерес к недвижимости на первичном рынке в Тюмени возрос на 6%. Чаще всего граждане интересовались покупкой трехкомнатных квартир, число предложений по которым выросло на 22%. Средняя стоимость такой квартиры в октябре составляла 9,8 млн рублей.