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Posted 16 декабря, 08:18

Published 16 декабря, 08:18

Modified 16 декабря, 08:20

Updated 16 декабря, 08:20

Тюменские власти отказались расширять дороги на Мысу

Тюменские власти отказались расширять дороги на Мысу

16 декабря 2024, 08:18
Фото: 1MI.
Сюжет
Строительство
Расширение важной дороги в районе Мыса в Тюмени отложили на 2030 год. Пока увеличение пропускной способности улицы Тимофея Чаркова не прорабатывают, сообщили городские власти.

Горожане заинтересованы в расширении улицы Тимофея Чаркова, но власти этим вопросом пока не занимаются. Один из тюменцев задал вопрос администрации, и получил отрицательный ответ.

«Расширение дороги планируется на перспективный период 2029–2030 год. Проект не разрабатывается в настоящее время», — говорится в сообщении.
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Борьба с загруженностью дорог не теряет актуальности в Тюмени. Салаирский тракт на одном из участков планируется расширить до четырех полос. Проектная документация уже в работе, в следующем году ее отправят на госэкспертизу.

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#Марина Коржина#Тюмень#Транспорт#Строительство#Дороги
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