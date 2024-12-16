Тюменские власти отказались расширять дороги на Мысу

Posted 16 декабря, 08:18
Published 16 декабря, 08:18
Modified 16 декабря, 08:20
Updated 16 декабря, 08:20
Горожане заинтересованы в расширении улицы Тимофея Чаркова, но власти этим вопросом пока не занимаются. Один из тюменцев задал вопрос администрации, и получил отрицательный ответ.
«Расширение дороги планируется на перспективный период 2029–2030 год. Проект не разрабатывается в настоящее время», — говорится в сообщении.
Борьба с загруженностью дорог не теряет актуальности в Тюмени. Салаирский тракт на одном из участков планируется расширить до четырех полос. Проектная документация уже в работе, в следующем году ее отправят на госэкспертизу.