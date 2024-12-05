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Posted 5 декабря, 07:32

Published 5 декабря, 07:32

Modified 5 декабря, 07:34

Updated 5 декабря, 07:34

Загруженный Салаирский тракт расширят до четырех полос

Загруженный Салаирский тракт расширят до четырех полос

5 декабря 2024, 07:32
Фото: 1MI.
В Тюмени до четырех полос расширят участок Салаирского тракта с 7 по 14 км. В настоящее время ведется разработка проектной документации.

По планам властей, на госэкспертизу проектную документацию направят в 2025 году, после получения положительного заключения начнутся работы по реконструкции автомобильной дороги.

Известно, что в рамках работ по расширению автодороги будет проведена реконструкция инженерных сетей, оборудована ливневая канализация, установлены шумозащитные экраны. Также в рамках строительства предусмотрено изъятие более 100 земельных участков, расположенных вдоль трассы.

Все работы по расширению планируют провести в семь этапов. Стоимость строительства и сроки начала/окончания работ пока неизвестны.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в 2025 году начнутся работы по реконструкции Старотобольского тракта. Его расширят до четырех полос. Окончание реконструкции трассы запланировано на 2028 год.

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