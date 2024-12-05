Загруженный Салаирский тракт расширят до четырех полос

Posted 5 декабря, 07:32
Published 5 декабря, 07:32
Modified 5 декабря, 07:34
Updated 5 декабря, 07:34
По планам властей, на госэкспертизу проектную документацию направят в 2025 году, после получения положительного заключения начнутся работы по реконструкции автомобильной дороги.
Известно, что в рамках работ по расширению автодороги будет проведена реконструкция инженерных сетей, оборудована ливневая канализация, установлены шумозащитные экраны. Также в рамках строительства предусмотрено изъятие более 100 земельных участков, расположенных вдоль трассы.
Все работы по расширению планируют провести в семь этапов. Стоимость строительства и сроки начала/окончания работ пока неизвестны.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в 2025 году начнутся работы по реконструкции Старотобольского тракта. Его расширят до четырех полос. Окончание реконструкции трассы запланировано на 2028 год.