Проект развязки через железную дорогу в Тюмени прошел госэкпертизу

Posted 5 декабря, 06:14
Published 5 декабря, 06:14
Modified 5 декабря, 06:19
Updated 5 декабря, 06:19
«Проектная документация „Строительство транспортной развязки через железную дорогу ‚Москва-Владивосток‘ в створе ул. Аккумуляторная“. Результат экспертизы — положительное заключение», — указано в сообщении.
Дорожная развязка через ж/д пути в районе Аккумуляторной, по планам тюменских властей, будет построена до конца 2026 года. Она пройдет через Транссибирскую магистраль и свяжет районы Дом обороны и Маяка.
На разработку проектной документации новой дорожной развязки из бюджета было выделено более 50 миллионов рублей. В ходе аукциона по выбору подрядной организации стоимость лота была снижена до 30,5 миллиона. Такую цену предложило АО «Институт Тюменьгражданпроект», одержавшее победу в закупке.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в конце ноября был открыт обновленный участок автомобильной дороги в районе улиц Алебашевской — Дружбы — Мельникайте — берег реки Туры. Протяженность отремонтированного участка составила 4 километра.