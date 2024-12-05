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Posted 5 декабря, 06:14

Published 5 декабря, 06:14

Modified 5 декабря, 06:19

Updated 5 декабря, 06:19

Проект развязки через железную дорогу в Тюмени прошел госэкпертизу

Проект развязки через железную дорогу в Тюмени прошел госэкпертизу

5 декабря 2024, 06:14
Фото: 1MI.
Сюжет
Строительство
Проект транспортной развязки в Тюмени через железную дорогу «Москва-Владивосток» в створе улицы Аккумуляторная одобрили в госэкпертизе. Соответствующая информация опубликована на портале ГИС ЕГРЗ.
«Проектная документация „Строительство транспортной развязки через железную дорогу ‚Москва-Владивосток‘ в створе ул. Аккумуляторная“. Результат экспертизы — положительное заключение», — указано в сообщении.
Фото: ГИС ЕГРЗ

Дорожная развязка через ж/д пути в районе Аккумуляторной, по планам тюменских властей, будет построена до конца 2026 года. Она пройдет через Транссибирскую магистраль и свяжет районы Дом обороны и Маяка.

На разработку проектной документации новой дорожной развязки из бюджета было выделено более 50 миллионов рублей. В ходе аукциона по выбору подрядной организации стоимость лота была снижена до 30,5 миллиона. Такую цену предложило АО «Институт Тюменьгражданпроект», одержавшее победу в закупке.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в конце ноября был открыт обновленный участок автомобильной дороги в районе улиц Алебашевской — Дружбы — Мельникайте — берег реки Туры. Протяженность отремонтированного участка составила 4 километра.

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