Новая магистраль. В Тюмени открыли проезд по обновленное дорожной развязке

Общая протяженность участка составляет более четырех километров, для удобства жителей созданы широкие тротуары и велодорожка, на открытии также присутствовал мэр Тюмени Максим Афанасьев, отметив, что в городе в этом году уже отремонтировали 8 километров дорог.