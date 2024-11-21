Новая магистраль. В Тюмени открыли проезд по обновленное дорожной развязке

Posted 21 ноября, 10:59
Published 21 ноября, 10:59
Modified 21 ноября, 11:07
Updated 21 ноября, 11:07
Общая протяженность участка составляет более четырех километров, для удобства жителей созданы широкие тротуары и велодорожка, на открытии также присутствовал мэр Тюмени Максим Афанасьев, отметив, что в городе в этом году уже отремонтировали 8 километров дорог.
Это отличный пример того, как работы синхронизируются со строительством жилых комплексов в рамках федеральной программы «Стимул» национального проекта «Жилье и городская среда», — рассказал глава города.