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Posted 21 ноября, 10:59

Published 21 ноября, 10:59

Modified 21 ноября, 11:07

Updated 21 ноября, 11:07

В Тюмени открыли проезд по обновленной дорожной развязке

Новая магистраль. В Тюмени открыли проезд по обновленное дорожной развязке

21 ноября 2024, 10:59
Фото: Изображение Midjourney.

В Тюмени открыли проезд по обновленной дорожной развязке

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Строительство
В Тюмени открыли рабочий проезд по улицам рабочее движение по обновленной дороге в районе улиц Алебашевской-Дружбы-Мельникайте-берег реки Туры.

Общая протяженность участка составляет более четырех километров, для удобства жителей созданы широкие тротуары и велодорожка, на открытии также присутствовал мэр Тюмени Максим Афанасьев, отметив, что в городе в этом году уже отремонтировали 8 километров дорог.

Это отличный пример того, как работы синхронизируются со строительством жилых комплексов в рамках федеральной программы «Стимул» национального проекта «Жилье и городская среда», — рассказал глава города.
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Ранее сообщалось о том, что у тюменского вуза заберут земли для строительства новой развязки.

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#Александр Смирнов#Общество#Строительство#Новости тюмени#Дорога#Дороги
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