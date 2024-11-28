«Потрачено на взятки»: тюменцы назвали 5 главных проблем городских дорог

Posted 28 ноября, 05:43
Published 28 ноября, 05:43
Modified 28 ноября, 05:45
Updated 28 ноября, 05:45
В 2019-2020-х годах дороги Тюмени входили в число лучших по стране. Сейчас же город не попадает даже в десятку. Как считают эксперты, это связано не с тем, что другие города стали активнее улучшать дорожную инфраструктуру, а с тем, что ситуация в Тюмени стала хуже.
«Раньше в Тюмень приезжали и все рты разевали, как у нас все славно уложено. Сейчас видно, что технологии стремятся упростить, работу удешевить, а за качеством исполнения вовсе особо не следят. Это что же мы увидим еще через 5 лет?», — задается вопросом заслуженный строитель России Ольга Сухова.
Она также отмечает, что дорожная инфраструктура Тюмени существенно отстает от других сфер городского развития из-за чего в целом тормозит развитие столицы региона. Сейчас эксперты выделяют 5 главных дорожных проблем некогда «лучшего города Земли».
Одной из наиболее острых проблем остаётся низкое качество дорожного полотна. Ямы, выбоины, колеи и трещины создают опасные условия для водителей, приводя к авариям и повреждению автомобилей.
Почетный строитель РФ, директор комитета гражданской безопасности МОД «Мы Любим Россию» Алексей Савоськин уже не первый год обращает внимание на то, что во многих местах в Тюмени дорожное покрытие недостаточно шероховатое. Это происходит, в частности, из-за того, что дорожники не используют щебёночно-мастичное покрытие (ЩеМА).
«Сейчас все говорят о том, что нужно менять резину, но были времена, когда не было разделения на зимнюю и летнюю резину. Первая зимняя резина „Снежинка“ была очень грубой и жёсткой, она предназначалась для поездок по снегу. Её делали для сельских жителей. В те времена было такое понятие, как шероховатая поверхностная обработка. Сейчас есть ЩеМА, которая решает эту проблему, но на многих участках кладут скользкую мастику», — говорит общественник.
По его мнению, ключевое значение имеет не качество шин, а состояние дорожного полотна. ЩеМА должна обеспечивать шероховатость поверхности, в ней нет песка мелкой фракции, и даже летняя резина чувствует себя на ней более уверенно. Когда ЩеМА только начали использовать в России, от ШПО стали постепенно отказываться. Кроме того, дороги из ЩеМА не требуют такого обильного использования соли для обработки. Благодаря своей структуре реагент задерживается в порах покрытия и дольше сохраняет свою эффективность.
Многие проблему качества дорог связывают с коррупцией. Например, недавно сотрудники правоохранительных органов Тюмени собрали доказательства против руководителя отдела государственной организации, которая занимается строительством дорог и автомагистралей. По версии следствия, щебень, который был закуплен для ремонта тюменских дорог, был продан третьим лицам, что принесло фигуранту дела более 11 миллионов рублей.
К тому же в 2023 году приговор по делу о взятках вынесли бывшему руководителю департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени Игорю Фролову.
«Коррупция в сфере, где необходимо экстренное реагирование и точное планирование, — критическое происшествие. Причем фигурирующие суммы, это лишь то, что удалось доказать в суде. Бюджету и городу нанесен существенный ущерб», — сичтает экономист Ирина Меняйлова.
В последние годы в Тюмени активно застраиваются окраины, такие как районы Тюменская слобода или Комарово. Однако выездов из них на основные дороги не хватает, что приводит к пробкам и недовольству жителей. И сейчас строительство и развитие дорожной сети не поспевает за развитием новых районов, что приводит к возникновению транспортных проблем.
Специалист по городскому планированию Марсель Фаттахов считает, что застройщикам, которые занимаются возведением новых жилых районов, следует с самого начала учитывать потенциальный трафик личного и общественного транспорта на этих территориях. Это включает в себя анализ планов застройки, количества этажей и инфраструктуры.
«Застройщикам и властям необходимо в этом вопросе более активное сотрудничество. Это может обеспечить синхронизацию процессов строительства и доступности новых территорий», — говорит урбанист.
Стоит подчеркнуть, что в регламенте, регулирующем работу департамента земельных отношений и градостроительства администрации города Тюмени, не содержится требование о предоставлении информации о проектах застройки и планируемом строительстве жителям. В результате покупатели квартир в новых районах не имеют представления о том, будут ли у них выезды.
В Тюмени уже были случаи, когда покупателям квартир в новых домах обещали обеспечить доступ к ним, но на деле они оказывались отрезанными от города. Юрист Павел Шадрин обращает внимание на то, что при выдаче разрешений на строительство жилых комплексов не уделяется внимание дорожной инфраструктуре. Застройщик получает разрешение на участок, и вопрос о наличии дорог на нём обсуждается на этапе согласования проекта.
Для города с активным автомобильным движением важно наличие современных транспортных развязок. Их отсутствие приводит к пробкам и авариям, особенно на пересечениях крупных магистралей.
С увеличением количества автомобилей в городе многие дороги становятся перегруженными, что увеличивает время в пути и усиливает проблемы с экологией. Например, улица Мельникайте в часы пик становится символом транспортного коллапса Тюмени.
Ещё в процессе разработки стратегии развития города до 2040 года на карте Тюмени активно обозначались новые транспортные развязки, в том числе многоуровневые.
Одним из таких мест, где планировалась многоуровневая развязка, был перекрёсток улиц Широтной и Пермякова, который многие жители города считают проблемным. Также предусматривалось строительство многоуровневых развязок на пересечении улиц Дмитрия Менделеева и Пермякова, 30 лет Победы и Монтажников, Широтной и Монтажников, 50 лет ВЛКСМ и Монтажников и других. Пока план в полной мере так и не реализован.
Переходы вблизи крупных магистралей часто не оборудованы должным образом. Отсутствие подземных или надземных переходов создаёт риск для жизни пешеходов и нарушает дорожное движение.
Например, достаточно проблемной является развязка Мельникайте и Дамбовской. Пешеходный переход в одну из диагоналей занимает более километра. Если же вы хотите перейти только Дамбовскую улицу в районе развязки, то вам придётся потратить 17 минут и пройти полтора километра. А если ваша цель — перейти Мельникайте, то придётся шагать уже 22 минуты, преодолевая 2 километра.
Как отмечает тюменский урбанист Никита Мельников, организация условий для передвижения пешеходов не соответствует уровню города, который вот-вот станет миллионником.
«Положили на всех пешеходов у нас. Строится все для автомобилистов. Хотя подземные и надземные переходы — это уже норма. Но ведь на это нужно больше бюджета, а у нас с этим проблемы», — считает специалист.
В центральной части города и крупных жилых комплексах остро стоит проблема парковок, в частности бесплатных. Это приводит к хаотичному размещению автомобилей, что осложняет движение и создает аварийные ситуации.
Специалисты отмечают, что многоуровневые парковки давно должны были стать нормой для такого быстроразвивающегося города, однако пока только некоторые застройщики предусматривают такие сооружения в своих проектах.
Несмотря на серьезность проблем, эксперты считают, что тюменским дорогам можно вернуть былое величие. Но для этого необходимо:
Тюмень нуждается в комплексном подходе к улучшению дорожной инфраструктуры, чтобы соответствовать статусу современного и комфортного города, которым она так хвалится.