«Потрачено на взятки»: тюменцы назвали 5 главных проблем городских дорог

По его мнению, ключевое значение имеет не качество шин, а состояние дорожного полотна. ЩеМА должна обеспечивать шероховатость поверхности, в ней нет песка мелкой фракции, и даже летняя резина чувствует себя на ней более уверенно. Когда ЩеМА только начали использовать в России, от ШПО стали постепенно отказываться. Кроме того, дороги из ЩеМА не требуют такого обильного использования соли для обработки. Благодаря своей структуре реагент задерживается в порах покрытия и дольше сохраняет свою эффективность.