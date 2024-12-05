В Тюмени закрыли продажи дешевых билетов на концерт Дениса Мацуева

Однако без ложки дегтя не обошлось. Как выяснилось, от зрителей закрыли продажу билетов по наиболее демократичным ценам (1500 рублей), потому любителям музыки пришлось приобретать билеты по более высокой стоимости (3500 рублей). Дешевые билеты появились вновь в доступе непосредственно перед самим мероприятием. «Наш Город» направил запрос в ТКТО, комментарии ожидаются.