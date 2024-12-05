В Тюмени закрыли продажи дешевых билетов на концерт Дениса Мацуева

Posted 5 декабря, 05:23
Published 5 декабря, 05:23
Modified 5 декабря, 06:00
Updated 5 декабря, 06:00
В сети тюменцы, посетившие концерта, делились восторженными отзывами о прошедшем мероприятии.
«Для меня это яркое событие, которое подарило множество положительных эмоций и красивой музыки. В фойе филармонии стояло пианино марки „Тюмень“. На инструменте именно этой марки начинающий музыкант Мацуев в 1998 году готовился к выступлению на международном конкурсе», — призналась Лора Е.
«Блистательно! Слушатели были до краёв счастливы. Прекрасная музыка, замечательные исполнители», — отметила Татьяна Т.
Однако без ложки дегтя не обошлось. Как выяснилось, от зрителей закрыли продажу билетов по наиболее демократичным ценам (1500 рублей), потому любителям музыки пришлось приобретать билеты по более высокой стоимости (3500 рублей). Дешевые билеты появились вновь в доступе непосредственно перед самим мероприятием. «Наш Город» направил запрос в ТКТО, комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени раскупили самые дешевые билеты на концерт российского артиста Леонида Агутина. В областную столицу с музыкальной программой он приедет в начале февраля 2025 года.