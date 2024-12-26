Ловушка: тюменские застройщики продолжат строить, но снимать дома с продаж

В Тюменской области 3,75 млн кв. м жилья находятся в стадии строительства, все это жилье выйдет на рынок в течение 2025 года. Каждый месяц получались разрешения на строительства даже в условиях экономии и сокращения проектных портфелей. Все дело в обязательствах перед дольщиками, банками или муниципалитетом.