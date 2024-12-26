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Posted 26 декабря, 05:56

Published 26 декабря, 05:56

Modified 26 декабря, 06:00

Updated 26 декабря, 06:00

Ловушка: тюменские застройщики продолжат строить, но снимать дома с продаж

Ловушка: тюменские застройщики продолжат строить, но снимать дома с продаж

26 декабря 2024, 05:56
Фото: 1MI.
Сюжет
Недвижимость
Застройщики в Тюменской области не могут снизить темпы застройки несмотря на падение спроса. Они оказались в ловушке «хороших» для рынка недвижимости лет.

Во многих регионах РФ застройщики ранее взяли на себя обязательства по комплексному развитию территорий. Тюменские компании не исключение: они продолжают получать разрешения на строительство, хотя несколько раз только что сданные дома снимали с продаж.

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В Тюменской области 3,75 млн кв. м жилья находятся в стадии строительства, все это жилье выйдет на рынок в течение 2025 года. Каждый месяц получались разрешения на строительства даже в условиях экономии и сокращения проектных портфелей. Все дело в обязательствах перед дольщиками, банками или муниципалитетом.

«Мы находимся на пике объема строительства за счет ранее полученных разрешений и взятых обязательств по комплексному развитию территорий. Площадки были приобретены с использованием средств бридж-кредита, и это заставляет выводить объекты в стройку и продажи», — пояснил глава компании «Этажи Девелопмент» Марсель Габдульманов.
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При этом, во втором полугодии в Тюмени застройщики несколько раз снимали с продаж объекты, недавно вышедшие на рынок, пишет портал «Движение.ру».

«Наш Город» отметил, что 2024 год стал разочарованием для многих россиян, мечтавших улучшить жилищные условия. Некоторые не успели получить льготную ипотеку, другим пришлось отказаться от покупки из-за высоких цен на новостройки и роста ключевой ставки.

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#Марина Коржина#Бизнес#Недвижимость#Строительный бизнес#Застройщики#Готовое жилье#Новостройки
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