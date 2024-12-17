nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 декабря, 12:54

Published 17 декабря, 12:54

Modified 17 декабря, 12:56

Updated 17 декабря, 12:56

Тюменские застройщики и УК стали чаще устанавливать видеонаблюдение в новостройках

Тюменские застройщики и УК стали чаще устанавливать видеонаблюдение в новостройках

17 декабря 2024, 12:54
Фото: shutterstock.
Как сообщили в пресс-службе МТС, с начала 2024 года среди тюменских девелоперов и управляющих компаний в 2 раза вырос спрос на видеонаблюдение. На их долю приходится 30% от общего объема продаж видеокамер, которые устанавливаются в жилых комплексах в разных частях города.

Чаще всего застройщики устанавливают системы видеонаблюдения для контроля хода строительных работ с онлайн-передачей видео, обеспечения безопасности на объектах и сохранности материалов. Управляющие компании используют IP-камеры для обозрения внутридомового и дворового пространства для предотвращения порчи имущества, детских площадок, машин на парковке, урегулирования спорных ситуаций между жильцами, а также для поиска правонарушителей. Например, установка видеонаблюдения от МТС позволила одному из крупнейших тюменских застройщиков существенно сократить расходы на услугах охраны в новом ЖК и исключить вандальные действия на фасадах зданий.

Согласно данным аналитиков МТС, одной из причин роста спроса на интеллектуальное видеонаблюдение со стороны застройщиков и УК связано не только с повышением требований к уровню общественной безопасности в городских микрорайонах, но и улучшением привлекательности и конкурентоспособности сдаваемых объектов. При этом зафиксирован спрос на камеры с искусственным интеллектом и машинным зрением, способными распознавать лица, номера машин, например, при въезде на территорию нового ЖК. Подобные технологии дают компаниям возможность использовать предиктивную аналитику, позволяющую сработать на опережение и предотвратить недопустимое развитие событий.

С активным развитием рынка недвижимости в Тюмени расширяется и цифровая инфраструктура, которая становится неотъемлемой частью качественного жилья. Наша многолетняя экспертиза позволяет развернуть и масштабировать систему интеллектуального видеонаблюдения в любой сфере. Так, например, более 40 процентов от общего объема продаж камер приходится на тюменскую промышленность, около 20 процентов — доля частных охранных предприятий, порядка 10 процентов у ритейла и треть объема всех продаж — для компаний строительной сферы, — подчеркнула директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.
#Общество#Технологии#Бизнес#Тюмень#Тюменская область#Россия#Детские площадки#Безопасность#Строительный бизнес#Застройщики#МТС#Промышленность#Управляющие компании#Вандализм#Видеонаблюдение#Жилые комплексы#Охрана#Искусственный интеллект#Ритейл
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика