Тюменские застройщики и УК стали чаще устанавливать видеонаблюдение в новостройках

Posted 17 декабря, 12:54
Published 17 декабря, 12:54
Modified 17 декабря, 12:56
Updated 17 декабря, 12:56
Чаще всего застройщики устанавливают системы видеонаблюдения для контроля хода строительных работ с онлайн-передачей видео, обеспечения безопасности на объектах и сохранности материалов. Управляющие компании используют IP-камеры для обозрения внутридомового и дворового пространства для предотвращения порчи имущества, детских площадок, машин на парковке, урегулирования спорных ситуаций между жильцами, а также для поиска правонарушителей. Например, установка видеонаблюдения от МТС позволила одному из крупнейших тюменских застройщиков существенно сократить расходы на услугах охраны в новом ЖК и исключить вандальные действия на фасадах зданий.
Согласно данным аналитиков МТС, одной из причин роста спроса на интеллектуальное видеонаблюдение со стороны застройщиков и УК связано не только с повышением требований к уровню общественной безопасности в городских микрорайонах, но и улучшением привлекательности и конкурентоспособности сдаваемых объектов. При этом зафиксирован спрос на камеры с искусственным интеллектом и машинным зрением, способными распознавать лица, номера машин, например, при въезде на территорию нового ЖК. Подобные технологии дают компаниям возможность использовать предиктивную аналитику, позволяющую сработать на опережение и предотвратить недопустимое развитие событий.
С активным развитием рынка недвижимости в Тюмени расширяется и цифровая инфраструктура, которая становится неотъемлемой частью качественного жилья. Наша многолетняя экспертиза позволяет развернуть и масштабировать систему интеллектуального видеонаблюдения в любой сфере. Так, например, более 40 процентов от общего объема продаж камер приходится на тюменскую промышленность, около 20 процентов — доля частных охранных предприятий, порядка 10 процентов у ритейла и треть объема всех продаж — для компаний строительной сферы, — подчеркнула директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.