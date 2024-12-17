Тюменские застройщики и УК стали чаще устанавливать видеонаблюдение в новостройках

Согласно данным аналитиков МТС, одной из причин роста спроса на интеллектуальное видеонаблюдение со стороны застройщиков и УК связано не только с повышением требований к уровню общественной безопасности в городских микрорайонах, но и улучшением привлекательности и конкурентоспособности сдаваемых объектов. При этом зафиксирован спрос на камеры с искусственным интеллектом и машинным зрением, способными распознавать лица, номера машин, например, при въезде на территорию нового ЖК. Подобные технологии дают компаниям возможность использовать предиктивную аналитику, позволяющую сработать на опережение и предотвратить недопустимое развитие событий.