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Posted 23 декабря, 05:33

Published 23 декабря, 05:33

Modified 23 декабря, 05:36

Updated 23 декабря, 05:36

Ближе к искусству: «Страна Девелопмент» защитит шедевры русских художников

Ближе к искусству: «Страна Девелопмент» защитит шедевры русских художников

23 декабря 2024, 05:33
Фото: Фотобанк Лори.
Сюжет
Недвижимость
Летом 2024 года тюменский застройщик «Страна Девелопмент» начал реализацию нового проекта — ЖК «Страна.Парковая» — в самом центре Мытищ. Создатели жилого квартала хотели отдать дань уважения историческому наследию места и подчеркнуть его тесную связь с отечественным искусством.

Дома жилого комплекса получили имена известных художников, судьба которых связана с Мытищами и близлежащей усадьбой Абрамцево. Среди них Василий Григорьевич Перов, Илья Ефимович Репин, Василий Иванович Суриков, Виктор Михайлович Васнецов и Василий Дмитриевич Поленов. Полотнами именно этих живописцев при создании проекта вдохновились архитекторы и проектировщики компании.

В рамках реализации новой концепции «Страна Девелопмент» приняла решение стать партнером Третьяковской галереи и пожертвовать средства на обеспечение безопасности и сохранности 12 полотен из собрания главного музея национального искусства России. В состав проекта по защите музейным антибликовым стеклом вошли работы выдающихся художников, прославивших русское искусство. Легкое и прочное антибликовое стекло приобретут известные произведения живописи, находящиеся в постоянной экспозиции Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке, в том числе эпическое полотно Ильи Репина «Крестный ход в Курской губернии».

Известно, что именно рядом с новым проектом компании Василий Перов работал над произведением «Чаепитие в Мытищах», Василий Суриков искал образы для своих будущих полотен, здесь гостили и вдохновлялись природой Василий Поленов и Илья Репин, жил и работал Виктор Васнецов.

Рядом с ЖК «Страна.Парковая» находится центр художественной жизни России — музей-заповедник «Абрамцево», где летом 1880 года жил и писал Илья Репин, вдохновляясь красотой родного края. По некоторым сведениям, именно здесь, он нашел натурщика, с которого создал этюды для горбуна, — одного из главных действующих лиц будущего знаменитого полотна «Крестный ход в Курской губернии».

Напомним, федеральный застройщик «Страна Девелопмент» строит дома и торговые центры в Тюмени, Новосибирске, Москве, Московской области, Екатеринбурге. На рынке недвижимости компания находится с 2008 года. За 18 лет девелопером построено более 1 млн кв. метров жилья, в домах «Страны» живут уже 50 тысяч человек. Земельный банк компании превышает 5 млн квадратных метров. В 2024 году «Страна Девелопмент» вошла в топ-12 застройщиков России по объему текущего строительства. 80% жилых домов компания сдает раньше срока. Каждый проект отличается использованием передовых технологий: системы «умный дом», закрытых охраняемых дворов без машин, безбарьерной среды, эргономичных инженерных технологий.

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