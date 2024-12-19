Стоимость квартир в новостройках Тюмени снизилась менее чем на 1%

Согласно данным пресс-службы сервиса, самая заметная динамика — в сегменте однокомнатных квартир и студий. Спрос по сравнению с октябрем 2024 года в среднем по стране увеличился на 0,2 процента, в том числе вырос интерес к однокомнатным квартирам — на 3 процента.