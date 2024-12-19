Стоимость квартир в новостройках Тюмени снизилась менее чем на 1%

Posted 19 декабря, 11:28
Published 19 декабря, 11:28
Modified 19 декабря, 11:30
Updated 19 декабря, 11:30
Согласно данным пресс-службы сервиса, самая заметная динамика — в сегменте однокомнатных квартир и студий. Спрос по сравнению с октябрем 2024 года в среднем по стране увеличился на 0,2 процента, в том числе вырос интерес к однокомнатным квартирам — на 3 процента.
Сильнее всего за месяц активность потенциальных покупателей новостроек увеличилась в Краснодаре, Туле, Липецке, Сочи, Владивостоке, Рязани и Симферополе. Отдельно в Тюмени интерес к покупке квартир в новостройках вырос на 12 процентов.
В Казани, Омске, Симферополе, Ростове-на-Дону и Тюмени цены снизились менее, чем на 1 процент. Относительно ноября 2023 года средняя стоимость квартир в новостройках по стране в целом сократилась на 0,8 процентов.
Ранее мы писали, что «индекс тревожности» покупателей квартир в Тюмени практически достиг 50 процентов.