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Posted 19 декабря, 11:28

Published 19 декабря, 11:28

Modified 19 декабря, 11:30

Updated 19 декабря, 11:30

Стоимость квартир в новостройках Тюмени снизилась менее чем на 1%

Стоимость квартир в новостройках Тюмени снизилась менее чем на 1%

19 декабря 2024, 11:28
Фото: 1MI.
Сюжет
Недвижимость
По информации сервиса для размещения объявлений «Авито Недвижимость», в среднем по стране предложение в новостройках на платформе выросло на 40% по сравнению с ноябрем 2023 года.

Согласно данным пресс-службы сервиса, самая заметная динамика — в сегменте однокомнатных квартир и студий. Спрос по сравнению с октябрем 2024 года в среднем по стране увеличился на 0,2 процента, в том числе вырос интерес к однокомнатным квартирам — на 3 процента.

Сильнее всего за месяц активность потенциальных покупателей новостроек увеличилась в Краснодаре, Туле, Липецке, Сочи, Владивостоке, Рязани и Симферополе. Отдельно в Тюмени интерес к покупке квартир в новостройках вырос на 12 процентов.

В Казани, Омске, Симферополе, Ростове-на-Дону и Тюмени цены снизились менее, чем на 1 процент. Относительно ноября 2023 года средняя стоимость квартир в новостройках по стране в целом сократилась на 0,8 процентов.

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Ранее мы писали, что «индекс тревожности» покупателей квартир в Тюмени практически достиг 50 процентов.

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