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Posted 17 декабря, 07:28

Published 17 декабря, 07:28

Modified 17 декабря, 07:30

Updated 17 декабря, 07:30

«Индекс тревожности» покупателей квартир в Тюмени практически достиг 50%

«Индекс тревожности» покупателей квартир в Тюмени практически достиг 50%

17 декабря 2024, 07:28
Фото: 1MI.
Сюжет
Недвижимость
По данным аналитиков компании «Объектив», 46% забронированных объектов недвижимости в ноябре в областной столице остались невыкупленными. Это на 13% превышает показатели «индекса тревожности» в российских городах-миллионниках.

«Индекс тревожности» — это показатель, который фиксирует конверсию из бронирований в реальные сделки.

«В условиях нормальной ситуации на рынке недвижимости не конвертируются в сделку 20-25% бронирований. Это происходит по ряду причин: покупатель выбрал другую квартиру, отложил сделку, передумал, ему не одобрили ипотеку, изменились условия и так далее. Отклонение в ту или иную сторону указывает на радикальную смену настроений аудитории», — поясняет руководитель Центра маркетинговых исследований «Объектив.РФ» Ксения Чернецкая.

Эксперт добавляет, что на данный момент рынок недвижимости крайне нестабилен вследствие роста ключевой ставки, увеличения размера первоначального взноса по ипотеке, отменой льготного кредитования.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за год число сделок с полной оплатой на рынке новостроек снизилось в два раза. Сегодня доля таких сделок составляет лишь 7%, тогда как год назад 12%.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Недвижимость#Тюменская область#Новости тюмени#Покупка-продажа#Покупка квартир
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