Народные приметы в Саввин день: что обязательно надо делать 18 декабря

Posted 18 декабря, 01:04
Published 18 декабря, 01:04
Modified 18 декабря, 01:04
Updated 18 декабря, 01:04
В народе праздник получил название Саввин день. Этот день считался одним из самых холодных в году, поэтому было принято избегать дальней дороги и оставаться дома. Обычно 18 декабря на Руси убирались дома, общались в тесном семейном кругу. Родственники устраивали застолья. Однако пища была постной, поскольку все еще действовал Рождественский пост.
У святого Саввы обычно просили о здоровье, счастье, успехах, исцелении от болезней и семейном благополучии.
В Саввин день хозяйки продолжают готовиться ко Дню памяти Николая Чудотворца, который будет 19 декабря. В гости ходить не стоит, нужно уделить время домашним делам.
Не забываем и про народные приметы. Считалось, что если 18 декабря пойдет снег, зима будет снежной и холодной. Сильный и шквалистый ветер сулил холодное лето в следующем году, а солнечная и ясная погода предвещала раннюю весну.
Ранее «Наш город» писал о том, что православные тюменцы вступили в Рождественский пост. Пост длится 40 дней и заканчивается в Рождество — главный христианский праздник.