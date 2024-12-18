Народные приметы в Саввин день: что обязательно надо делать 18 декабря

В народе праздник получил название Саввин день. Этот день считался одним из самых холодных в году, поэтому было принято избегать дальней дороги и оставаться дома. Обычно 18 декабря на Руси убирались дома, общались в тесном семейном кругу. Родственники устраивали застолья. Однако пища была постной, поскольку все еще действовал Рождественский пост.