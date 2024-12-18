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Posted 18 декабря, 01:04

Published 18 декабря, 01:04

Modified 18 декабря, 01:04

Updated 18 декабря, 01:04

Народные приметы в Саввин день: что обязательно надо делать 18 декабря

Народные приметы в Саввин день: что обязательно надо делать 18 декабря

18 декабря 2024, 01:04
Фото: 1MI.
Ежегодно 18 декабря верующие вспоминают преподобного Савву Освященного, создателя Иерусалимского устава, который жил в V веке в Каппадокии. В этом году праздник выпадает на среду.

Саввин день в 2024 году

В народе праздник получил название Саввин день. Этот день считался одним из самых холодных в году, поэтому было принято избегать дальней дороги и оставаться дома. Обычно 18 декабря на Руси убирались дома, общались в тесном семейном кругу. Родственники устраивали застолья. Однако пища была постной, поскольку все еще действовал Рождественский пост.

У святого Саввы обычно просили о здоровье, счастье, успехах, исцелении от болезней и семейном благополучии.

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Саввин день: традиции, приметы

В Саввин день хозяйки продолжают готовиться ко Дню памяти Николая Чудотворца, который будет 19 декабря. В гости ходить не стоит, нужно уделить время домашним делам.

Не забываем и про народные приметы. Считалось, что если 18 декабря пойдет снег, зима будет снежной и холодной. Сильный и шквалистый ветер сулил холодное лето в следующем году, а солнечная и ясная погода предвещала раннюю весну.

Ранее «Наш город» писал о том, что православные тюменцы вступили в Рождественский пост. Пост длится 40 дней и заканчивается в Рождество — главный христианский праздник.

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