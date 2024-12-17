nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 декабря, 11:29

Published 17 декабря, 11:29

Modified 17 декабря, 11:32

Updated 17 декабря, 11:32

В районе Комарово в Тюмени построят медицинский центр и прачечную

В районе Комарово в Тюмени построят медицинский центр и прачечную

17 декабря 2024, 11:29
Фото: 1MI.
В районе Комарово в Тюмени планируют строительство прачечной, медцентра и спортивной площадки. Спортивный многофункциональный центр будет построен уже в следующем году.

Медицинский центр общей площадью две тысячи квадратных метров построят на территории в районе улицы Уездная до 2029 года, сообщает URA.RU. со ссылкой на приказ администрации Тюмени.

А в районе улиц Заполярная — Александра Протозанова — Вадима Бованенко планируется разместить многофункциональное здание спортивного назначения общей площадью 1 434,64 квадратных метров.

Прачечная появится в Комарово к 2027 году.

Напомним, в Тюмени появятся мини-скульптуры фантастических персонажей. Об этом сообщил автор идеи, управляющий Фиджитал-центра Максим Шереметьев.

Мини-скульптуры фантастических персонажей появятся в Тюмени
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени началось строительство ледового городка на площади 400-летия города. Открытие запланировано на 26 декабря.

Читайте также:
Красивые аксессуары на новогоднюю вечеринку для тюменок. Комментарий стилистаТюменская область заняла 16 место в рейтинге по доступности покупки автомобилейНародные приметы в Варварин день: что обязательно надо делать 17 декабря
#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Россия#Новости тюмени#Дорожное строительство
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика