В районе Комарово в Тюмени построят медицинский центр и прачечную

Posted 17 декабря, 11:29
Published 17 декабря, 11:29
Modified 17 декабря, 11:32
Updated 17 декабря, 11:32
Медицинский центр общей площадью две тысячи квадратных метров построят на территории в районе улицы Уездная до 2029 года, сообщает URA.RU. со ссылкой на приказ администрации Тюмени.
А в районе улиц Заполярная — Александра Протозанова — Вадима Бованенко планируется разместить многофункциональное здание спортивного назначения общей площадью 1 434,64 квадратных метров.
Прачечная появится в Комарово к 2027 году.
Напомним, в Тюмени появятся мини-скульптуры фантастических персонажей. Об этом сообщил автор идеи, управляющий Фиджитал-центра Максим Шереметьев.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени началось строительство ледового городка на площади 400-летия города. Открытие запланировано на 26 декабря.