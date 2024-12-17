Солнечные вспышки атакуют планету. На Тюменскую область обрушилась магнитная буря

Posted 17 декабря, 13:00
Published 17 декабря, 13:00
Modified 17 декабря, 13:34
Updated 17 декабря, 13:34
По информации сайта Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, сегодня, 17 декабря, на Землю обрушилась магнитная буря. Геоудары составляют от четырех до пяти баллов. Магнитосфера напряжена и возбуждена.
Возможная причина возникновения магнитных бурь — поток более плотного и быстрого, чем обычно, солнечного ветра.
Вспышечная активность находится в желтой зоне. Сегодня на Солнце произошло 6 вспышек класса С и выше, накануне — 6 вспышек класса С и выше.
— В настоящее время солнечная плазма все еще находится в окрестностях планеты, в связи с чем в течение дня возможны новые локальные всплески. Сильных бурь не прогнозируется. Событие по прогнозу должно закончиться через несколько часов, — комментируют специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Некоторые люди — метеопаты. В период магнитных бурь они чувствуют себя плохо, у них болит голова или повышается давление.
Главный инженер обсерватории «Старая башня», астроном Виталий Угренинов рассказал редакции «Нашего города», что иногда человек может попросту себя «накрутить».
— Часто большее значение имеет именно психологический эффект — когда человек знает, что буря будет. У него все заболит даже в том случае, если по факту буря не состоялась, — прокомментировал астроном.