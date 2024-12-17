Солнечные вспышки атакуют планету. На Тюменскую область обрушилась магнитная буря

По информации сайта Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, сегодня, 17 декабря, на Землю обрушилась магнитная буря. Геоудары составляют от четырех до пяти баллов. Магнитосфера напряжена и возбуждена.