Народные приметы в Варварин день: что обязательно надо делать 17 декабря

Posted 17 декабря, 01:03
Published 17 декабря, 01:03
Modified 17 декабря, 01:03
Updated 17 декабря, 01:03
В народе праздник получил название Варварин день. Вообще, считается, что 17 декабря представители мужского пола должны проявлять внимание по отношению к женщинам, а также ухаживать за ними.
Утром дня святой Варвары крестьяне отправлялись в церковь, где молились мученице о здоровье, счастье, благополучии, успехе. Обычно в этот день женщины занимаются домашними делами и рукоделием.
В Варварин день хозяйки начинали готовиться к важному торжеству — Дню памяти Николая Чудотворца, который будет 19 декабря. Женщины заранее готовили угощения из меда, орехов и фруктов, а мужчины варили алкоголь для застолья.
Этот день считается не лучшим для начала долгих путешествий и поездок. Люди верили, что путник может столкнуться с различными неприятностями.
Не забываем и про народные приметы. Если в Варварин день мороз — значит холодная погода задержится надолго. Ясный день — мороз будет еще более суровым, облачная погода предвещает снегопад. Восточный ветер указывает на морозы. Закат окрасился в красный цвет — завтра будет ясно.
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