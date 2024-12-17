Народные приметы в Варварин день: что обязательно надо делать 17 декабря

Не забываем и про народные приметы. Если в Варварин день мороз — значит холодная погода задержится надолго. Ясный день — мороз будет еще более суровым, облачная погода предвещает снегопад. Восточный ветер указывает на морозы. Закат окрасился в красный цвет — завтра будет ясно.