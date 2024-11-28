Начало Рождественского поста: что обязательно надо делать 28 ноября

Обычно начало последнего поста в году — Рождественского — выпадает на 28 ноября. В этом году он начнется в четверг. Продлится ровно 40 дней, до 6 января. Уже 7 января верующие будут праздновать Рождество Христово. В праздник православные люди разрешают себе есть любые продукты.