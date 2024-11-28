Начало Рождественского поста: что обязательно надо делать 28 ноября

Posted 28 ноября, 01:05
Published 28 ноября, 01:05
Modified 28 ноября, 01:05
Updated 28 ноября, 01:05
Обычно начало последнего поста в году — Рождественского — выпадает на 28 ноября. В этом году он начнется в четверг. Продлится ровно 40 дней, до 6 января. Уже 7 января верующие будут праздновать Рождество Христово. В праздник православные люди разрешают себе есть любые продукты.
По словам священнослужителей, во время Рождественского поста верующие могут позволить себе употреблять в пищу: крупы (овсяная, гречневая, рисовая, перловая), растительное масло, грибы, овощи, фрукты, хлеб, орехи, мед, рыбу (в определенные дни).
Запрещается кушать мясо и мясные продукты, молочные продукты, яйца, рыбу (в определенные дни), а также пить алкогольные напитки.
Отметим, что строгое соблюдение поста не обязательно. Особенно в том случае, если у вас есть серьезные заболевания или тяжелые нагрузки. Также это касается тех верующих, кто проходит реабилитацию после операции.
Пост не должен становиться для верующего периодом тяжелых лишений и тем более причиной ухудшения здоровья. Поэтому во время поста важно учитывать состояние своего организма и обращать внимание на изменение самочувствия, сообщают «Известия».
Ранее издание «Наш город» писало о том, что верующие тюменцы отмечали День памяти святого Филиппа.