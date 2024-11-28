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Posted 28 ноября, 01:05

Published 28 ноября, 01:05

Modified 28 ноября, 01:05

Updated 28 ноября, 01:05

Начало Рождественского поста: что обязательно надо делать 28 ноября

Начало Рождественского поста: что обязательно надо делать 28 ноября

28 ноября 2024, 01:05
Фото: 1MI.
Сегодня, 28 ноября, православные тюменцы вступают в Рождественский пост. Этот пост длится 40 дней и заканчивается в Рождество — главный христианский праздник.

Рождественский пост в 2024 году

Обычно начало последнего поста в году — Рождественского — выпадает на 28 ноября. В этом году он начнется в четверг. Продлится ровно 40 дней, до 6 января. Уже 7 января верующие будут праздновать Рождество Христово. В праздник православные люди разрешают себе есть любые продукты.

Что можно и нельзя во время Рождественского поста

По словам священнослужителей, во время Рождественского поста верующие могут позволить себе употреблять в пищу: крупы (овсяная, гречневая, рисовая, перловая), растительное масло, грибы, овощи, фрукты, хлеб, орехи, мед, рыбу (в определенные дни).

Запрещается кушать мясо и мясные продукты, молочные продукты, яйца, рыбу (в определенные дни), а также пить алкогольные напитки.

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Что нужно знать перед вступлением в пост?

Отметим, что строгое соблюдение поста не обязательно. Особенно в том случае, если у вас есть серьезные заболевания или тяжелые нагрузки. Также это касается тех верующих, кто проходит реабилитацию после операции.

Пост не должен становиться для верующего периодом тяжелых лишений и тем более причиной ухудшения здоровья. Поэтому во время поста важно учитывать состояние своего организма и обращать внимание на изменение самочувствия, сообщают «Известия».

Ранее издание «Наш город» писало о том, что верующие тюменцы отмечали День памяти святого Филиппа.

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