В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

Posted 19 декабря, 10:55
Published 19 декабря, 10:55
Modified 19 декабря, 10:57
Updated 19 декабря, 10:57
Штормовое предупреждение опубликовало управление МЧС Тюменской области в своем telegram-канале.
— В юго-восточных районах Тюменской области 20 декабря прогнозируется сильный снег, ветер восточный с переходом на северо-западный (7-12 м/с), температура ночью -8, -13, в юго-восточных районах -3, -8. Днем -6, -11, в юго-восточных районах -1, -6, — указано в сообщении МЧС.
Тюменцев попросили воздержаться от поездок на дальние расстояния. В случае возникновения экстренных ситуаций следует звонить по номеру 112.