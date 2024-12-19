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Posted 19 декабря, 10:55

Published 19 декабря, 10:55

Modified 19 декабря, 10:57

Updated 19 декабря, 10:57

В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

19 декабря 2024, 10:55
Фото: 1MI.
В Тюменской области объявили штормовое предупреждение. Завтра, 20 декабря, ожидается сильный снегопад и резкое похолодание. Прогнозируется шквалистый ветер.

Штормовое предупреждение опубликовало управление МЧС Тюменской области в своем telegram-канале.

— В юго-восточных районах Тюменской области 20 декабря прогнозируется сильный снег, ветер восточный с переходом на северо-западный (7-12 м/с), температура ночью -8, -13, в юго-восточных районах -3, -8. Днем -6, -11, в юго-восточных районах -1, -6, — указано в сообщении МЧС.

Тюменцев попросили воздержаться от поездок на дальние расстояния. В случае возникновения экстренных ситуаций следует звонить по номеру 112.

В Тюмени 19 декабря ожидается снег и -5
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Ранее «Наш город» писал о том, что Тюменская область вошла в топ-20 по турпотоку.

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