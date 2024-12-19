Куда жаловаться тюменцам на плохую уборку снега?

Posted 19 декабря, 11:09
Published 19 декабря, 11:09
Modified 19 декабря, 11:11
Updated 19 декабря, 11:11
В городской администрации сообщили, что тюменцы могут оставить сообщение о нечищеных от снега дорогах на портале «Тюмень — наш дом». Вообще, уборку проводят по графику и маршрутным картам.
— Если возникают замечания, то можно обращаться на портал «Тюмень-наш дом», в категории «Текущее содержание дворовой территории», «Текущее содержание дорог и ремонт», — проинформировали в мэрии города.
За неделю с дорог вывезли более 30 тысяч кубометров снега. Специалисты занимаются уборкой снега каждый день.