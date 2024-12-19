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Posted 19 декабря, 11:09

Published 19 декабря, 11:09

Modified 19 декабря, 11:11

Updated 19 декабря, 11:11

Куда жаловаться тюменцам на плохую уборку снега?

Куда жаловаться тюменцам на плохую уборку снега?

19 декабря 2024, 11:09
Фото: 1MI.
Стало известно, что жители Тюмени могут жаловаться на плохую уборку снега на сайте администрации. Напомним, снег будет идти в нашем городе до 23 декабря ежедневно.

В городской администрации сообщили, что тюменцы могут оставить сообщение о нечищеных от снега дорогах на портале «Тюмень — наш дом». Вообще, уборку проводят по графику и маршрутным картам.

— Если возникают замечания, то можно обращаться на портал «Тюмень-наш дом», в категории «Текущее содержание дворовой территории», «Текущее содержание дорог и ремонт», — проинформировали в мэрии города.

За неделю с дорог вывезли более 30 тысяч кубометров снега. Специалисты занимаются уборкой снега каждый день.

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