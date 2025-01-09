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Posted 9 января, 13:24

Published 9 января, 13:24

Modified 9 января, 13:25

Updated 9 января, 13:25

В поисках тепла. Где отдохнуть жителям Тюменской области в январе 2025 года?

В поисках тепла. Где отдохнуть жителям Тюменской области в январе 2025 года?

9 января 2025, 13:24
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Туризм
Какие страны стоит посетить жителям Тюменской области, чтобы насладиться теплыми морскими волнами в январе?

Редакция «Нашего города» пообщалась с директором одного из туристических агентств Натальей П. По словам специалиста в сфере туризма, в январе тюменцы интересуются отдыхом в Объединенных Арабских Эмиратах.

Пляжи Персидского залива чистые, а вода теплая. Температура в январе держится на +24 °C, ночью может опуститься до +14 °C. Температура воды +22 °C.

Внимания туристов заслуживает, разумеется, самый высокий в мире небоскреб Бурдж Халифа, мечеть шейха Зайда, визитная карточка Абу-Даби — набережная Корниш, пешеходная зона в Шардже — Аль-Касба.

Еще один отличный вариант для путешествия зимой — Шри-Ланка.

В январе в Шри-Ланке достаточно комфортно. Температура воздуха здесь поднимается до +30 °С, а воды — до +27 °С. Отметим, что юго-восточную часть островного государства заливает дождями. Поэтому не забудьте с собой зонтик.

Среди главных достопримечательностей Шри-Ланки: Королевский Ботанический сад, храм Зуба Будды, археологический комплекс Михинтале, девятиарочный мост, Полоннарува, где расположен целый комплекс из руин древних храмов и других построек.

Еще одно место, пользующееся популярностью у россиян, по словам Натальи, Занзибар. Это принадлежащий Танзании архипелаг из 75 островов в Индийском океане. Он находится на расстоянии 40–60 км от восточного побережья Африки.

Тут вам будет доступен не только пляжный отдых, но и увлекательные экскурсии, занятия дайвингом или кайтсерфингом. В некоторые путевки входят туры на плантации специй, экскурсии в историческую часть архипелага. Возможны также поездки на лодках.

Еще одно благоприятное место для отдыха в январе — Куба. В этот период тут тепло, однако нет изнуряющей жары. Ночью немного прохладнее.

Тюменская область вошла в ТОП-10 регионов по числу туристических поездок
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Ранее «Наш город» писал о том, что Тюменская область вошла в рейтинг самых привлекательных туристических регионов страны. Наш регион занял девятое место, разделив его с Ярославской и Кемеровской областями.

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