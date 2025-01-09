Тройной ретроград! Астролог предупредила тюменцев об особо опасном периоде

Это не лучшее время для начала важного проекта, особенно если он связан с долгосрочными обязательствами. Лучше сфокусироваться на завершении начатого. Принятие поспешных решений или резких шагов может привести к разочарованиям. Лучше всего — сохранить спокойствие и терпение. С ретроградным Марсом и Ураном могут возникать напряжения в отношениях. Используйте это время для улучшения коммуникации и решения старых проблем.