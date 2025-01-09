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Posted 9 января, 07:56

Published 9 января, 07:56

Modified 9 января, 07:58

Updated 9 января, 07:58

Астролог предупредила тюменцев об особо опасном периоде тройного ретрограда.

Тройной ретроград! Астролог предупредила тюменцев об особо опасном периоде

9 января 2025, 07:56
Фото: 1MI. Астролог предупредила тюменцев об особо опасном периоде тройного ретрограда.

Астролог предупредила тюменцев об особо опасном периоде тройного ретрограда

В январе 2025 года планеты Уран, Юпитер и Марс окажутся в ретроградной фазе, что может оказать значительное влияние на повседневную жизнь. Как эти планетарные движения могут повлиять на нас, и что нужно учитывать, чтобы минимизировать возможные трудности рассказала астролог Наталья Зира.

Тройной ретроград

2025 году начинается с ретроградного движения трех планет — Урана, Юпитера и Марса. Период тройного ретрограда продлится до 30 января.

В астрологии ретроградное движение планет представляет собой период, когда они, как будто, движутся в обратном направлении по сравнению со своей обычной орбитой. Этот необычный феномен всегда привлекает внимание астрологов и часто ассоциируется с возможными трудностями или изменениями в жизни людей.

«Считается, что наиболее существенным оказывается влияние ретроградного Меркурия, однако это не совсем так. У каждой планеты есть своя сфера влияния. А когда три планеты сразу попадают в ретроградную фазу, то это может быть чревато глобальными изменениями и испытаниями в жизни людей», — считает мистик Наталья Зира.

Астролог выделила ключевые сфера влияния для каждой планеты, которая уже сейчас вошли в ретроградную фазу и могут оказывать влияние на нашу жизнь.

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Ретроградный Уран: изменения и непредсказуемость

Уран является планетой революции, изменений и неожиданностей. Когда Уран становится ретроградным (с 1 сентября 2024-го по 30 января 2025-го), его энергия становится более направленной внутрь, что может привести к усилению внутренних кризисов, а также неожиданным событиям и изменениям, которые могут быть сложно контролировать.

«Обычно Уран ассоциируется с поиском свободы и новых путей, но в период ретроградности эта энергия может стать разрушительной и неожиданной. Это время, когда люди могут сталкиваться с непреодолимыми препятствиями в стремлении изменить свою жизнь, а также испытать внутренние конфликты. Эти изменения не всегда будут привозить у позитивному исходу», — говорит Зира.

Ретроградный Уран может привести к:

  • Неожиданным поворотам судьбы: Решения, которые ранее казались ясными, могут внезапно изменить курс.
  • Внутренним противоречиям: Потребность в свободе может вступить в конфликт с внутренними ожиданиями и обязанностями.
  • Кризисам в отношениях: Стремление к независимости и переменам может повлиять на личные и профессиональные отношения.

Лучше всего использовать этот период для саморазмышлений и переоценки собственных стремлений, не принимайте резких решений и будьте готовы к внутренним трансформациям.

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Ретроградный Юпитер: перегрузка и философские сомнения

Юпитер, планета роста, расширения и удачи, является покровителем благополучия и оптимизма. Когда Юпитер находится в ретроградной фазе (с 9 октября 2024-го по 4 февраля 2025-го), его энергия замедляется, и темпы роста и расширения, связанные с этой планетой, могут заметно снижаться.

«Это время, когда люди могут столкнуться с задержками или препятствиями в области образования, путешествий и юридических вопросов. Вместо того чтобы быстро двигаться вперед, процесс развития замедляется, что заставляет переоценить свою философию жизни, цели и стремления», — указывает астролог.

Ретроградный Юпитер может вызвать:

  • Задержки в росте и развитии: Планы могут не реализовываться так быстро, как хотелось бы.
  • Сомнения в собственных убеждениях: Вопросы о смысле жизни, философские и религиозные взгляды могут стать причиной для внутренней борьбы.
  • Проблемы в юридических вопросах: Контракты, путешествия и судебные дела могут быть отложены или осложнены.

В этот период важно сосредоточиться на внутреннем осмыслении, переговорах с партнерами и осознании ценности того, что уже достигнуто, вместо того чтобы гнаться за большими достижениями.

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Ретроградный Марс: конфликты и упорство

Марс — планета действия, энергии и агрессии. Когда Марс становится ретроградным (с 6 декабря 2024-го по 24 февраля 2025-го), его энергия затухает и направляется внутрь, что может привести к снижению активности и усталости.

«Ретроградный Марс часто связан с упорными и длительными конфликтами, с трудностями в реализации желаемого и с ощущением, что усилия не приводят к желаемым результатам. Это не самое подходящее время для начала новых проектов или для применения агрессивных стратегий», — считает Зира.

Среди рисков, которые сопровождают ретроградный Марс:

  • Конфликты и напряжённость: в этот период люди могут быть более раздражительными, а споры — затяжными.
  • Неудачные начинания: трудности с запуском проектов, достижением целей и выполнением задач могут стать причиной проблем.
  • Неудачные тренировки и проблемы со здоровьем: в этот период существует повышенный риск получения травм, особенно из-за неосторожности или чрезмерных физических нагрузок.

Этот период рекомендуется использовать для того, чтобы завершить начатые дела, пересмотреть свои подходы к действиям и стратегии, а также заняться самопознанием и саморефлексией.

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Как защититься от ретроградных планет?

С астрологической точки зрения ретроградность планет — это не всегда что-то негативное. Это период, когда планеты заставляют нас обратить внимание на важные аспекты жизни, которые мы могли бы игнорировать в обычное время.

«Ретроградный Уран и Юпитер приглашают к переоценке ваших жизненных целей и философии, а Марс предлагает пересмотреть свои действия и подходы к разрешению конфликтов», — говорит Зира.

Это не лучшее время для начала важного проекта, особенно если он связан с долгосрочными обязательствами. Лучше сфокусироваться на завершении начатого. Принятие поспешных решений или резких шагов может привести к разочарованиям. Лучше всего — сохранить спокойствие и терпение. С ретроградным Марсом и Ураном могут возникать напряжения в отношениях. Используйте это время для улучшения коммуникации и решения старых проблем.

Ретроградные Уран, Юпитер и Марс в январе 2025 года могут создать определенные трудности в различных сферах жизни. Это время, когда внешние обстоятельства могут напоминать о том, что важно оглядываться назад и работать над собой, а не только двигаться вперед. Несмотря на возможные сложности, ретроградные планеты предоставляют шанс для саморазмышлений, корректировки планов и завершения незавершенных дел.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что школьникам не будут продлевать каникулы из-за вспышки метапневмовируса, подтвердили тюменские власти. Школы будут работать в обычном режиме после окончания каникул.

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