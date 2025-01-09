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Posted 9 января, 10:54

Published 9 января, 10:54

Modified 9 января, 10:57

Updated 9 января, 10:57

В Тюмени улицу Дзержинского переименуют в Садовый бульвар

В Тюмени улицу Дзержинского переименуют в Садовый бульвар

9 января 2025, 10:54
Фото: 1MI.
В Тюмени улицу Дзержинского переименуют в Садовый бульвар. Поменять название предложили краеведы и экскурсоводы.

«Тюменский Арбат», который открыли в 2022 году, переименуют в Садовый бульвар. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев во время встречи с журналистами.

Уже в мае 2025 года на Садовом бульваре проведут первый фестиваль. Улица Дзержинского очень популярна у молодежи. Ежедневно здесь собираются и горожане, и путешественники. Тут проходят культурные мероприятия и вечеринки.

Интересно, что до 1926 года эта улица в Тюмени называлась Садовой.

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Ранее «Наш город» писал о том, когда в Тюмени откроют склад Wildberries.

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