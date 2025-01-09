В Тюмени улицу Дзержинского переименуют в Садовый бульвар

Posted 9 января, 10:54
Published 9 января, 10:54
Modified 9 января, 10:57
Updated 9 января, 10:57
«Тюменский Арбат», который открыли в 2022 году, переименуют в Садовый бульвар. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев во время встречи с журналистами.
Уже в мае 2025 года на Садовом бульваре проведут первый фестиваль. Улица Дзержинского очень популярна у молодежи. Ежедневно здесь собираются и горожане, и путешественники. Тут проходят культурные мероприятия и вечеринки.
Интересно, что до 1926 года эта улица в Тюмени называлась Садовой.