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Posted 9 января, 12:24

Published 9 января, 12:24

Modified 9 января, 12:25

Updated 9 января, 12:25

Как тюменцам вернуться в спортивную форму после новогодних праздников?

Как тюменцам вернуться в спортивную форму после новогодних праздников?

9 января 2025, 12:24
Фото: Изображение Midjourney.
Тренеры с Авито Услуг поделились лайфхаками, как постепенно вернуться к спорту после январских праздников.

В первую очередь, в спорте очень важна постепенность. Стоит начать с легких тренировок, а уже потом перейти к интенсивным.

— Чередуйте виды активности, чтобы процесс восстановления был интересным. Сочетание кардионагрузок с силовыми тренировками поможет быстрее вернуться в форму и укрепить выносливость, — отмечают тренеры.

Важно правильно питаться, исключив из своего рациона вредные продукты. Добавьте больше овощей, фруктов и источников белка. Не забывайте пить достаточное количество воды, чтобы поддерживать баланс организма и ускорить метаболизм.

Необходимо поставить перед собой достижимые задачи, например, начать с 2–3 тренировок в неделю, постепенно увеличивая их продолжительность и интенсивность. Главное — не торопитесь.

Также важно прислушиваться к своему организму. Если вы чувствуете усталость или дискомфорт, позвольте себе дополнительный отдых. Восстановление требует времени, и насилие над организмом может привести к обратным результатам.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году состоится открытие Дворца спорта по улице Розы Люксембург. В настоящее время в здании проходят испытания несущих бетонных колонн и блока кровли. Позже будет проведен капитальный ремонт.

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