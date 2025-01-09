Как тюменцам вернуться в спортивную форму после новогодних праздников?

Posted 9 января, 12:24
Published 9 января, 12:24
Modified 9 января, 12:25
Updated 9 января, 12:25
В первую очередь, в спорте очень важна постепенность. Стоит начать с легких тренировок, а уже потом перейти к интенсивным.
— Чередуйте виды активности, чтобы процесс восстановления был интересным. Сочетание кардионагрузок с силовыми тренировками поможет быстрее вернуться в форму и укрепить выносливость, — отмечают тренеры.
Важно правильно питаться, исключив из своего рациона вредные продукты. Добавьте больше овощей, фруктов и источников белка. Не забывайте пить достаточное количество воды, чтобы поддерживать баланс организма и ускорить метаболизм.
Необходимо поставить перед собой достижимые задачи, например, начать с 2–3 тренировок в неделю, постепенно увеличивая их продолжительность и интенсивность. Главное — не торопитесь.
Также важно прислушиваться к своему организму. Если вы чувствуете усталость или дискомфорт, позвольте себе дополнительный отдых. Восстановление требует времени, и насилие над организмом может привести к обратным результатам.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году состоится открытие Дворца спорта по улице Розы Люксембург. В настоящее время в здании проходят испытания несущих бетонных колонн и блока кровли. Позже будет проведен капитальный ремонт.