Тюменская область вошла в ТОП-10 регионов по числу туристических поездок

Posted 9 января, 11:34
Published 9 января, 11:34
Modified 9 января, 11:36
Updated 9 января, 11:36
Так, наш регион оказался в важном федеральном ТОПе, касающемся сферы туризма.
По абсолютным показателям традиционно лидируют Москва (11,1 миллиона турпоездок), Краснодарский край (9,4 миллиона) и Санкт-Петербург (5,8 миллиона). В десятку регионов-лидеров также входят Московская область, Крым, Татарстан, Свердловская область, Тюменская область, Ростовская область, Ставропольский край.
По словам министра экономического развития Максима Решетникова, в развитии внутреннего туризма в 2024 году наблюдались две важные тенденции. Это рост новых туристических центров, а также усиление интереса к путешествиям по нашей стране со стороны иностранцев.