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Posted 9 января, 11:34

Published 9 января, 11:34

Modified 9 января, 11:36

Updated 9 января, 11:36

Тюменская область вошла в ТОП-10 регионов по числу туристических поездок

Тюменская область вошла в ТОП-10 регионов по числу туристических поездок

9 января 2025, 11:34
Фото: 1MI.
Сюжет
Туризм
Как сообщили в пресс-службе аппарата заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко, Тюменская область вошла ТОП-10 регионов страны, которые были наиболее привлекательными для туристов в прошлом году.

Так, наш регион оказался в важном федеральном ТОПе, касающемся сферы туризма.

По абсолютным показателям традиционно лидируют Москва (11,1 миллиона турпоездок), Краснодарский край (9,4 миллиона) и Санкт-Петербург (5,8 миллиона). В десятку регионов-лидеров также входят Московская область, Крым, Татарстан, Свердловская область, Тюменская область, Ростовская область, Ставропольский край.

По словам министра экономического развития Максима Решетникова, в развитии внутреннего туризма в 2024 году наблюдались две важные тенденции. Это рост новых туристических центров, а также усиление интереса к путешествиям по нашей стране со стороны иностранцев.

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Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени открыли самый большой каток в городе.

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