Путин поздравил россиян с Новым годом

Президент напомнил, что наступающий 2025 год объявлен Годом защитника Отечества и будет отмечаться 80-летие Победы. Он отметил, что нынешнее поколение — это дети, внуки и правнуки народа, который одержал победу над нацизмом, и мы остаемся верными заветам и традициям наших ветеранов. Единство народа, по его словам, помогло россиянам преодолеть многие трудности первой четверти XXI века.