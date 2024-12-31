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Posted 31 декабря 2024, 15:04

Published 31 декабря 2024, 15:04

Modified 31 декабря 2024, 15:06

Updated 31 декабря 2024, 15:06

Путин поздравил россиян с Новым годом

Путин поздравил россиян с Новым годом

31 декабря 2024, 15:04
Фото: скриншот поздравления Владимира Путина.
Сюжет
Владимир Путин
Президент России Владимир Путин выступил с новогодним обращением к гражданам страны.

Жители Камчатки и Чукотки, которые первыми встретили Новый год из-за девятичасовой разницы во времени с Москвой, уже смогли увидеть его речь. В этом году обращение главы государства длилось около трех минут.

В своем выступлении российский лидер отметил, что в уходящем году страна успешно справилась с серьезными вызовами, и есть основания гордиться достигнутыми результатами. Однако, по его словам, впереди еще много задач, которые необходимо решить.

«Уверены, что все будет хорошо, будем идти только вперед. Точно знаем, что абсолютной ценностью для нас была, есть и будет судьба России, благополучие ее граждан», — заявил Путин.

Путин также подчеркнул, что в эти минуты россияне находятся рядом с близкими людьми, и пожелал «благополучия и процветания каждому дому, каждой семье и нашей любимой стране России».

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Отдельное внимание президент уделил российским военнослужащим, отметив, что надежды миллионов граждан страны сейчас связаны с ними. Он назвал бойцов настоящими героями и добавил, что вся Россия гордится их мужеством и храбростью.

«Бойцы — подлинные герои, взявшие на себя великий ратный труд защищать Россию, обеспечить нашему народу прочные гарантии мира и безопасности», — отметил российский лидер.

Президент напомнил, что наступающий 2025 год объявлен Годом защитника Отечества и будет отмечаться 80-летие Победы. Он отметил, что нынешнее поколение — это дети, внуки и правнуки народа, который одержал победу над нацизмом, и мы остаемся верными заветам и традициям наших ветеранов. Единство народа, по его словам, помогло россиянам преодолеть многие трудности первой четверти XXI века.

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Ранее полномочный представитель президента РФ Артем Жога поздравил жителей Уральского федерального округа с наступающим 2025 годом

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