Тюменцы семь часов не могли вылететь из Рощино в Дубай. Что случилось?

Posted 30 декабря, 11:05
Published 30 декабря, 11:05
Modified 30 декабря, 11:29
Updated 30 декабря, 11:29
Вместо 8:50 воздушное судно отправилось в Объединённые Арабские Эмираты в 15:51. Как пояснили «Нашему Городу» в справочной службе «Рощино», причиной стало позднее прибытие самолета.
Также задержан на шесть часов прилет самолета из ОАЭ в Тюмень — согласно онлайн-табло «Рощино» воздушное судно приземлится в областной столице 02:40.
Ранее «Наш Город» писал, что у самолета, вылетевшего из Тюмени в ямальский Красноселькуп, отказал один из двигателей. Борт совершил аварийную посадку. Во время инцидента никто не пострадал.