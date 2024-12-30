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Posted 30 декабря, 11:05

Published 30 декабря, 11:05

Modified 30 декабря, 11:29

Updated 30 декабря, 11:29

Вылет самолета из Тюмени в Дубай задержали на 7 часов

Тюменцы семь часов не могли вылететь из Рощино в Дубай. Что случилось?

30 декабря 2024, 11:05
Фото: 1MI.

Вылет самолета из Тюмени в Дубай задержали на 7 часов

Сюжет
Новый год
С задержки рейса начались новогодние каникулы у тюменцев, вылетающих в Дубай. Вылет рейса Тюмень — Дубай был задержан 30 декабря на семь часов.

Вместо 8:50 воздушное судно отправилось в Объединённые Арабские Эмираты в 15:51. Как пояснили «Нашему Городу» в справочной службе «Рощино», причиной стало позднее прибытие самолета.

Фото: онлайн-табло Рощино

Также задержан на шесть часов прилет самолета из ОАЭ в Тюмень — согласно онлайн-табло «Рощино» воздушное судно приземлится в областной столице 02:40.

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Ранее «Наш Город» писал, что у самолета, вылетевшего из Тюмени в ямальский Красноселькуп, отказал один из двигателей. Борт совершил аварийную посадку. Во время инцидента никто не пострадал.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Аэропорт Рощино#Задержка рейса#Самолет#Новый год
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