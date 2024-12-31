Какая погода ждет тюменцев в главную ночь года?

Posted 31 декабря, 03:36
Published 31 декабря, 03:36
Modified 31 декабря, 03:36
Updated 31 декабря, 03:36
В Тюмени в последний день 2024 года метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, небольшой снег во второй половине дня. Днем температура воздуха составит -9…-6, к новогодней ночи столбики термометров поднимутся до -4….-5. Ветер будет дуть со скоростью до 4,8 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле возмущенное. Восход в 9:17, закат в 16:04, продолжительность дня 6 часов 47 минут.
В Тобольске 31 декабря ожидается пасмурная погода, снег в вечерние часы. Утром и днем столбики термометров покажут-7…-6, ночью температура воздуха составит -6. Ветер будет дуть со скоростью до 6,2 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле возмущенное. Восход в 9:14, закат в 15:45, продолжительность дня 6 часов 31 минута.
В Ишиме 31 декабря ожидается пасмурная погода, осадки маловероятны. В утренние и дневные часы метеорологи прогнозируют -10….-9, к праздничной ночи потеплеет до -9…-6. Ветер будет дуть со скоростью 6,2 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле возмущенное. Восход в 8:54 закат в 15:55, продолжительность дня 7 часов 1 минута.