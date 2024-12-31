Какая погода ждет тюменцев в главную ночь года?

В Тюмени в последний день 2024 года метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, небольшой снег во второй половине дня. Днем температура воздуха составит -9…-6, к новогодней ночи столбики термометров поднимутся до -4….-5. Ветер будет дуть со скоростью до 4,8 м/с.