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Posted 31 декабря, 03:36

Published 31 декабря, 03:36

Modified 31 декабря, 03:36

Updated 31 декабря, 03:36

В Тюмени 31 декабря будет ветрено и тепло

Какая погода ждет тюменцев в главную ночь года?

31 декабря 2024, 03:36
Фото: 1MI.

В Тюмени 31 декабря будет ветрено и тепло

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Новый год
В последний день 2024 года, 31 декабря, метеорологи прогнозируют на юге Тюменской области переменную облачность, ветер с порывами до 14 м/с. В дневные часы столбики термометров покажут -5…-10, в новогоднюю ночь температура воздуха составит -6…-11.

В Тюмени в последний день 2024 года метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, небольшой снег во второй половине дня. Днем температура воздуха составит -9…-6, к новогодней ночи столбики термометров поднимутся до -4….-5. Ветер будет дуть со скоростью до 4,8 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле возмущенное. Восход в 9:17, закат в 16:04, продолжительность дня 6 часов 47 минут.

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В Тобольске 31 декабря ожидается пасмурная погода, снег в вечерние часы. Утром и днем столбики термометров покажут-7…-6, ночью температура воздуха составит -6. Ветер будет дуть со скоростью до 6,2 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле возмущенное. Восход в 9:14, закат в 15:45, продолжительность дня 6 часов 31 минута.

В Ишиме 31 декабря ожидается пасмурная погода, осадки маловероятны. В утренние и дневные часы метеорологи прогнозируют -10….-9, к праздничной ночи потеплеет до -9…-6. Ветер будет дуть со скоростью 6,2 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле возмущенное. Восход в 8:54 закат в 15:55, продолжительность дня 7 часов 1 минута.

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