Жога поздравил жителей УФО с Новым годом

Posted 31 декабря 2024, 10:07
Published 31 декабря 2024, 10:07
Modified 31 декабря 2024, 10:09
Updated 31 декабря 2024, 10:09
Полномочный представитель президента РФ Артем Жога поздравил жителей Уральского федерального округа с наступающим 2025 годом, отметив, что 2024 год войдет в историю как непростой для всей страны.
«Регионы Урала и Западной Сибири сражались со стихией, усердно трудились, достигали поставленных целей. Самое главное, мы делали это вместе. Ушедший год показал, насколько сильно единство нашего общества. Благодаря такой силе нам по плечу любые задачи», — отметил полпред.
Артем Жога также отметил, что трудолюбие уральцев и их самоотверженность помогли стране преодолеть серьезное международное давление и продолжить успешное развитие специальной военной операции:
«Именно здесь, на Урале, куется победа. Для меня прошедший год оказался знаковым. Я переехал на Урал и начал служить Родине на новом участке. Я был счастлив познакомиться с важнейшим для страны регионом и с людьми, которые тут живут. Ваша открытость, отзывчивость и теплота общения позволили мне почувствовать себя здесь как дома».
В 2025 году Россия будет отмечать 80-летие Великой Победы. Полпред выразил уверенность, что лучший способ отметить эту дату — приложить все усилия для достижения целей специальной военной операции.
«Отдельно хочу поздравить с наступающим Новым годом всех уральцев, которые сейчас находятся на фронте. Вы — наша гордость и надежда. Дорогие земляки, желаю вам в наступающем 2025 году здоровья и благополучия», — добавил Артем Жога.