У самолета, вылетевшего из Тюмени на Ямал, отказал двигатель

В Уральской транспортной прокуратуре информацию о произошедшем ЧП подтвердили. В ведомстве пояснили, что в настоящее время борт отстранен от полетов. В целях выполнения оборотного рейса в Тюмень ожидается резервный самолет. Планируемое время вылета 17:30. В Рощино борт прибудет с шестичасовым опозданием.