У самолета, вылетевшего из Тюмени на Ямал, отказал двигатель

Posted 30 декабря, 10:25
Published 30 декабря, 10:25
Modified 30 декабря, 10:27
Updated 30 декабря, 10:27
«Отказ правого двигателя в полете. На схеме захода на посадку в районе 3-го разворота посадка в Красноселькупе прошла благополучно», — сообщает тг-канал AVIAINCIDENT.
В Уральской транспортной прокуратуре информацию о произошедшем ЧП подтвердили. В ведомстве пояснили, что в настоящее время борт отстранен от полетов. В целях выполнения оборотного рейса в Тюмень ожидается резервный самолет. Планируемое время вылета 17:30. В Рощино борт прибудет с шестичасовым опозданием.
Ранее «Наш Город» писал, что 29 декабря самолет авиакомпании «Россия», вылетающий из Красноярска в Тюмень вернули на стоянку со взлетной полосы из-за поломки противообледенительной системы. В Тюмень воздушное судно прилетело с задержкой на 5 часов.