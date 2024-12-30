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Posted 30 декабря, 10:25

Published 30 декабря, 10:25

Modified 30 декабря, 10:27

Updated 30 декабря, 10:27

У самолета, вылетевшего из Тюмени на Ямал, отказал двигатель

У самолета, вылетевшего из Тюмени на Ямал, отказал двигатель

30 декабря 2024, 10:25
Фото: 1MI.
ЧП произошло сегодня утром. Борт направлялся из Рощино в Красноселькуп. При заходе на посадку экипаж воздушного судна доложил о технической неисправности.
«Отказ правого двигателя в полете. На схеме захода на посадку в районе 3-го разворота посадка в Красноселькупе прошла благополучно», — сообщает тг-канал AVIAINCIDENT.

В Уральской транспортной прокуратуре информацию о произошедшем ЧП подтвердили. В ведомстве пояснили, что в настоящее время борт отстранен от полетов. В целях выполнения оборотного рейса в Тюмень ожидается резервный самолет. Планируемое время вылета 17:30. В Рощино борт прибудет с шестичасовым опозданием.

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Ранее «Наш Город» писал, что 29 декабря самолет авиакомпании «Россия», вылетающий из Красноярска в Тюмень вернули на стоянку со взлетной полосы из-за поломки противообледенительной системы. В Тюмень воздушное судно прилетело с задержкой на 5 часов.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Аэропорт Рощино#Самолет
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